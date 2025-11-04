YouTube vs Disney: empresa do Google responde a pedido e escala ‘guerra’

A guerra entre YouTube e Disney parece não ter um fim tão próximo à vista. O Google decidiu dizer não ao pedido feito pela Disney para restabelecer temporariamente o sinal ABC na plataforma YouTube TV, durante a cobertura das eleições nos Estados Unidos. A retirada dos canais da Disney, incluindo ABC, ESPN e FX, ocorreu após o fim do contrato de distribuição com o YouTube TV, resultado de um desacordo nas negociações sobre valores de licenciamento.

O pedido da Disney envolvia a liberação temporária do canal ABC para garantir o acesso dos espectadores à cobertura eleitoral, considerada de “interesse público”. O Google manteve a decisão de não alterar os termos do acordo e recusou a solicitação de transmissão em caráter excepcional. Confira a íntegra do comunicado do Google enviado à Disney:

Obrigado pela proposta.

Concordamos que a prioridade aqui é oferecer aos clientes o que eles desejam. Como você sabe, pelas várias disputas de conteúdo das quais participou, os clientes não querem ver empresas brigando nem interrupção de conteúdo. Infelizmente, sua proposta permitiria que retomássemos os canais ABC da Disney apenas por um dia, o que causaria confusão entre os clientes que poderiam ver brevemente a ABC na YouTube TV, para logo em seguida perder acesso novamente.

Existem muitas outras opções disponíveis para os clientes – informações sobre as eleições estão amplamente acessíveis em outros canais abertos e redes de notícias na YouTube TV, além do serviço principal do YouTube, gratuitamente. De fato, nas duas últimas eleições nos Estados Unidos, a grande maioria dos assinantes da YouTube TV não optou por assistir à ABC.

Recorrer publicamente à mesma tática usada pela Disney em disputas anteriores não reconhece a diferença entre o YouTube e outras plataformas de distribuição. Como você sabe, a Disney pode continuar transmitindo informações jornalísticas ao vivo na página do YouTube da ABC News, que possui 19,1 milhões de assinantes, assim como suas afiliadas locais da ABC podem fazê-lo em suas próprias páginas na plataforma.

Para realmente atender o melhor interesse dos nossos clientes em comum, propomos restaurar imediatamente os canais Disney que nossos clientes assistem: ABC e ESPN, enquanto seguimos negociando. Esses são os canais que o público quer assistir.

Se você concordar com nossa proposta e autorizar, nossas equipes operacionais podem colocar esses canais no ar em poucas horas. Informe como gostaria de prosseguir.

Mais importante ainda, vamos fechar um acordo justo para que possamos voltar a oferecer aos nossos clientes o conteúdo que eles desejam. Obrigado.

Como consequência do impasse, assinantes da YouTube TV receberam um crédito mensal enquanto as negociações permanecem travadas.