Fusão: Pluto TV será relançado e integrado ao Paramount+

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A Paramount anunciou que sua plataforma gratuita de streaming (FAST), o Pluto TV, passará por um relançamento estratégico dentro da plataforma Paramount+ ainda neste verão norte-americano (entre junho e setembro). Segundo o CEO da empresa, David Ellison, esta será a “atualização mais significativa em uma década” para o serviço.

A mudança tem como objetivo unificar a infraestrutura tecnológica das duas plataformas, permitindo que a Paramount ofereça uma experiência de usuário superior, com foco em recomendações de conteúdo mais personalizadas. Embora os relatórios indiquem a migração tecnológica, ainda não foi confirmado se o Paramount+ e o Pluto TV continuarão operando como aplicativos independentes a longo prazo.

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Embora o Pluto TV seja amplamente conhecido por sua coleção de centenas de canais lineares, a Paramount revelou uma mudança de rumo. A empresa vê agora maior valor em sua biblioteca de vídeos sob demanda (VOD), que passará a ser comercializada de forma mais agressiva.

Para Ellison, o conteúdo sob demanda oferece uma experiência melhor para o consumidor e é mais valioso para os anunciantes devido à intenção direta de visualização do usuário. A plataforma tem investido em títulos movidos pela nostalgia, que estão atraindo tanto o público fiel quanto novas gerações de espectadores para as franquias da Paramount.

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O Pluto TV continuará incentivando os usuários a criarem contas gratuitas. Atualmente, mais de dois terços dos usuários nos Estados Unidos já possuem conta registrada, um aumento de 60% ano a ano. Esse registro permite que os espectadores sincronizem atividades entre dispositivos e criem listas de favoritos, enquanto fornece à Paramount dados valiosos sobre o comportamento de consumo.

De acordo com os dados mais recentes da Nielsen, as plataformas de streaming da Paramount representaram pouco mais de 2% de todo o tempo gasto com TV em fevereiro.