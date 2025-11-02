Youtube alega que Disney usa táticas para prejudicar concorrência

O YouTube TV divulgou um comunicado contundente após o impasse nas negociações com a Disney, que resultou na suspensão da distribuição dos canais do conglomerado (incluindo ESPN, ABC, FX, etc.) na plataforma. O serviço de TV por streaming acusa a Disney de prejudicar diretamente os assinantes e de usar a disputa como uma tática para beneficiar seus próprios produtos concorrentes, como o Hulu + Live TV.

Em uma atualização divulgada no dia 30 de Outubro, às 20h15 (horário do Pacífico), o YouTube TV afirmou que a Disney usou a ameaça de um blecaute “como uma tática de negociação para forçar termos de acordo que aumentariam os preços para nossos clientes”.

O YouTube TV alega: “Eles [Disney] estão agora cumprindo essa ameaça, suspendendo seu conteúdo no YouTube TV. Esta decisão prejudica diretamente nossos assinantes, enquanto beneficia seus próprios produtos de TV ao vivo, incluindo Hulu + Live TV e Fubo.“

O cerne da frustração do YouTube TV reside nas exigências econômicas feitas pela Disney. O serviço afirma ter trabalhado “de boa-fé” para negociar um acordo que pague de forma justa pelo conteúdo.

No entanto, segundo a plataforma:

“Infelizmente, a Disney está propondo termos econômicos custosos que aumentariam os preços para os clientes do YouTube TV e dariam a nossos clientes menos opções, enquanto beneficiariam os próprios produtos de TV ao vivo da Disney.“

O YouTube TV reiterou que, sem um acordo, seria forçado a remover o conteúdo da Disney. Reconhecendo o “resultado frustrante e decepcionante” para seus milhões de assinantes, o YouTube TV mantém a pressão pública para que a Disney “trabalhe conosco de forma construtiva para chegar a um acordo justo“.

Para mitigar o impacto da perda temporária dos canais, o YouTube TV anunciou uma medida de compensação:

Crédito de $20: Se o conteúdo da Disney permanecer indisponível no YouTube TV por um período prolongado, os assinantes receberão um crédito de $20 (vinte dólares).

O impasse agora coloca a bola no campo da Disney, enquanto milhões de assinantes ficam sem acesso a uma vasta gama de conteúdo, especialmente esportes ao vivo na ESPN.