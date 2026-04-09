Warner Channel apresenta nova identidade visual

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A Warner Channel acaba de passar por uma renovação completa de sua imagem de marca. A marca busca modernizar sua comunicação para acompanhar as mudanças de comportamento de sua audiência, reafirmando-se como o destino oficial para o catálogo premium da Warner Bros. Studios na TV por assinatura.

​A renovação visual chega para emoldurar um portfólio que atravessa gerações. A Warner Channel continua sendo a casa de séries que definiram o gênero da comédia, além de exibir blockbusters que dominaram as bilheterias mundiais.

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​Entre os principais destaques da programação que ganham a nova roupagem visual, estão sitcoms de Sucesso, como The Big Bang Theory, Two and a Half Men e Young Sheldon, e grandes franquias do cinema, como a saga Harry Potter, Animais Fantásticos, Duna e o recente sucesso Barbie.

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​Evolução da Marca

​A partir de agora, os telespectadores já podem conferir a transição nos elementos gráficos, logotipos e vinhetas durante os intervalos comerciais e chamadas de programação da Warner.