Warner Bros rejeita proposta ‘ilusória’ da Paramount e segue com Netflix

A Warner Bros. Discovery anunciou que seu conselho de administração rejeitou por unanimidade a oferta pública de aquisição apresentada pela Paramount Skydance, classificando-a como ‘ilusória’, insuficiente e repleta de incertezas. Para a companhia, a proposta não atende aos parâmetros definidos no recente acordo de fusão com a Netflix, firmado no início de dezembro.

De acordo com o conselho, a análise detalhada da proposta levou à conclusão de que a oferta da Paramount traz riscos financeiros e estratégicos significativos, enquanto a aliança com a Netflix representa uma opção mais segura e de maior retorno aos investidores.

Em comunicado, o presidente do conselho, Samuel A. Di Piazza Jr., destacou que a proposta da Paramount apresenta “valor inadequado” e poderia impor custos adicionais expressivos à Warner Bros. Discovery. A empresa calcula que a aceitação do negócio rival geraria um impacto negativo estimado em US$ 4,3 bilhões, o equivalente a cerca de US$ 1,66 por ação – valor que inclui multas e despesas relacionadas à rescisão contratual.

A Warner Bros. Discovery também criticou a estrutura de financiamento do grupo Paramount Skydance, afirmando que a família Ellison nunca apresentou garantias de capital, apesar de ter divulgado o contrário ao mercado. Além disso, a companhia destacou que a proposta da Paramount pode ser alterada ou cancelada a qualquer momento, o que, segundo a avaliação interna, aumenta o grau de incerteza da operação.

Em contraste, o acordo com a Netflix foi descrito como “vinculante e executável”, com condições mais claras e previsíveis do ponto de vista regulatório e financeiro.

A empresa reforçou que continuará a avançar com o plano de fusão, que considera a melhor alternativa para fortalecer sua posição no mercado global de mídia e entretenimento.