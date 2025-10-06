Buscar
    Vivo abandona a marca “Vivo Play” e adota novo nome

    Por Ricardo Marques
    A Vivo (Telefônica Brasil S.A.) comunicou que está realizando uma mudança de marca em seu serviço de TV por assinatura e streaming. A partir de outubro de 2025, a nomenclatura Vivo Play será gradualmente substituída por Vivo TV, um nome já conhecido do público.

    É importante destacar que a empresa garantiu que a alteração será apenas no nome comercial, ou seja, os clientes não terão suas condições, pacotes ou valores contratados modificados.

    Como Ficarão os Nomes dos Planos

    A transição será realizada de forma progressiva. A marca Vivo Play ainda poderá aparecer em documentos como faturas, na plataforma e no aplicativo da operadora até dezembro de 2025, quando a mudança deverá estar concluída em todos os canais.

    Confira como ficarão as novas nomenclaturas dos planos a partir de novembro de 2025:

    Nome Atual (Vivo Play) Novo Nome (Vivo TV)
    Vivo Play App Vivo TV App
    Vivo Play Inicial Vivo TV Inicial
    Vivo Play Estendido Vivo TV Estendido
    Vivo Play TV Vivo TV
    Vivo Play Básico Vivo TV Básico
    Vivo Play Padrão Vivo TV Padrão
    Vivo Play Essencial Vivo TV Essencial
    Vivo Play Ultra Vivo TV Ultra
    Vivo Play Avançado Vivo TV Avançado
    Vivo Play Completo Vivo TV Completo

     

    Além dos planos, tanto o aplicativo quanto a plataforma de conteúdo on demand também passarão a ser chamados de Vivo TV, unificando a marca do serviço.

    A medida representa um retorno a um nome de marca que a Vivo já utilizava em seus serviços de televisão por assinatura no passado.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Facebook.

    Publicidade

    Publicidade
