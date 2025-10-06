Vivo abandona a marca “Vivo Play” e adota novo nome

A Vivo (Telefônica Brasil S.A.) comunicou que está realizando uma mudança de marca em seu serviço de TV por assinatura e streaming. A partir de outubro de 2025, a nomenclatura Vivo Play será gradualmente substituída por Vivo TV, um nome já conhecido do público.
É importante destacar que a empresa garantiu que a alteração será apenas no nome comercial, ou seja, os clientes não terão suas condições, pacotes ou valores contratados modificados.
Como Ficarão os Nomes dos Planos
A transição será realizada de forma progressiva. A marca Vivo Play ainda poderá aparecer em documentos como faturas, na plataforma e no aplicativo da operadora até dezembro de 2025, quando a mudança deverá estar concluída em todos os canais.
Confira como ficarão as novas nomenclaturas dos planos a partir de novembro de 2025:
|Nome Atual (Vivo Play)
|Novo Nome (Vivo TV)
|Vivo Play App
|Vivo TV App
|Vivo Play Inicial
|Vivo TV Inicial
|Vivo Play Estendido
|Vivo TV Estendido
|Vivo Play TV
|Vivo TV
|Vivo Play Básico
|Vivo TV Básico
|Vivo Play Padrão
|Vivo TV Padrão
|Vivo Play Essencial
|Vivo TV Essencial
|Vivo Play Ultra
|Vivo TV Ultra
|Vivo Play Avançado
|Vivo TV Avançado
|Vivo Play Completo
|Vivo TV Completo
Além dos planos, tanto o aplicativo quanto a plataforma de conteúdo on demand também passarão a ser chamados de Vivo TV, unificando a marca do serviço.
A medida representa um retorno a um nome de marca que a Vivo já utilizava em seus serviços de televisão por assinatura no passado.