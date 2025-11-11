Times Brasil – CNBC deixa LG Channels e Roku Channel

O canal Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC, focado em notícias de economia e negócios, não está mais disponível nas plataformas de streaming FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) LG Channels e Roku Channel. A retirada ocorre poucos meses após a sua estreia, que aconteceu em junho deste ano (2025).

Saída Surpreende

A chegada do Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC às duas plataformas de conteúdo gratuito, anunciada em 12 de junho de 2025, fazia parte da estratégia do canal de ampliar sua distribuição no mercado brasileiro. Na época, a própria Times Brasil destacou que as plataformas LG Channels e Roku Channel, juntas, alcançavam cerca de 25 milhões de aparelhos conectados no país.

A LG Channels, por exemplo, já oferecia mais de 180 canais em português, consolidando-se como um hub de entretenimento relevante. No entanto, o canal de notícias, que oferece 15 horas diárias de jornalismo ao vivo e é uma parceria com a renomada CNBC global, não permaneceu por muito tempo neste ambiente.

Canais FAST e O Mercado

A saída do Times Brasil do Roku Channel acontece em um momento em que a plataforma FAST da Roku no Brasil, que foi lançada há cerca de seis meses, estaria perdendo canais e operando sem muito alarde ou grandes investimentos por parte da empresa, segundo análises do mercado.

Apesar da remoção nestas duas plataformas específicas, o Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC mantém sua ampla distribuição em outros meios, confirmando a presença em:

TV por Assinatura: ClaroTV+ (Canal 562), Sky (Canal 562), Vivo (Canal 592), Oi (Canal 187), e operadoras regionais.

Parabólicas (Canal 562). Online/Outros FAST: Site oficial, YouTube, Samsung TV Plus, TCL Channels, Pluto TV e Soul TV.

O canal continua a ser uma fonte importante de jornalismo de negócios no país, com a meta de impactar milhões de brasileiros e produzir mais de 37 mil conteúdos digitais, conforme dados divulgados na época de seu lançamento nas plataformas FAST.