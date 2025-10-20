Terror sai dos cinemas direto para a HBO e HBO Max

Publicidade

Fã de terror? A HBO Max lança “A Hora do Mal”, um dos filmes mais comentados de 2025, no próximo dia 24 de outubro. A produção, dirigida por Zach Cregger, chega como parte da categoria “Do Cine pra HBO Max”, que traz os principais lançamentos do cinema diretamente para o streaming. No dia seguinte, o filme também estreia na programação do canal HBO, às 21h (horário de Brasília).

Terror, mistério e desaparecimentos

Ambientado em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, o enredo gira em torno do desaparecimento de 17 crianças da mesma sala de aula, lideradas pela professora Gandy, interpretada por Julia Garner. A tragédia acontece misteriosamente às 2h17 da madrugada, quando todos os alunos saem de suas casas sem deixar pistas, exceto um único estudante. O caso mobiliza toda a comunidade, levando a cidade ao desespero e levantando dúvidas sobre a própria sanidade da professora.

Com uma atmosfera densa e narrativa não linear, o filme combina terror psicológico, drama investigativo e toques sobrenaturais, evocando sensações de desconforto e curiosidade a cada nova peça do mistério revelada.

Elenco e direção

Além de Julia Garner (Ozark, Inventando Anna), o elenco reúne grandes nomes como Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan e Cary Christopher. Cregger, que ganhou reconhecimento no gênero após o sucesso de Noites Brutais, aposta novamente em uma estrutura fragmentada e cheia de perspectivas diferentes.

Um novo marco no terror moderno

Com alto desempenho nas bilheteiras e aclamação crítica por sua narrativa original, A Hora do Mal é apontado como um dos filmes mais intensos do ano. Confira no trailer!