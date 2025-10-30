back to top
Streaming oferece até 50% de desconto em assinatura anual

Ricardo Marques

Um serviço de streaming conhecido por seu catálogo cuidadosamente curado de cinema mundial que abrange clássicos e contemporâneos, anunciou o início de sua maior promoção do ano. A iniciativa visa tornar o acesso a obras que fogem do circuito comercial tradicional ainda mais democrático.

A campanha promocional do serviço Filmicca começa nesta sexta-feira, 31 de outubro, e se estende por um mês inteiro, indo até o dia 30 de novembro de 2025, permitindo que o público escolha o melhor momento para garantir um ano de filmes de arte e clássicos com preço reduzido.

Durante o período promocional, a FILMICCA oferece duas opções de planos anuais com descontos exclusivos:

Opção de Pagamento Desconto Preço Original (12 meses) Preço Promocional
Passe Pix 50% R$ 199,80 R$ 99,90
Plano Anual (Cartão de Crédito) 40% R$ 199,80 R$ 119,90 (no 1º ano)

