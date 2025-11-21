Buscar
SKY traz canal inédito no país para substituir cancelados da Paramount

Por Ricardo Marques

A operadora de multisserviços SKY começou a notificar seus assinantes sobre uma grande mudança em sua grade de programação que afetará o final do ano. A partir do dia 31 de dezembro, a plataforma perderá canais importantes da programadora Paramount, que decidiu descontinuar todos os seus canais lineares no mercado brasileiro.

Canais de Saída: MTV e Nickelodeon Deixam a SKY

Os seguintes canais da Paramount serão removidos da grade da SKY na virada do ano:

  • MTV Live

  • MTV 00s

  • Nickelodeon

  • Nick Jr.

A decisão da Paramount de encerrar a distribuição de seus canais no Brasil está alinhada com uma estratégia global da gigante do entretenimento, que tem priorizado o investimento em seu serviço de streaming, o Paramount+, como principal meio de acesso ao seu conteúdo.

Novidades na Grade: AMC Series e Moonbug Chegam à SKY

Para compensar a remoção, a SKY anunciou a inclusão de dois novos canais em sua programação:

  • AMC Series: Canal focado em séries de drama, suspense e ação.

  • Moonbug: Canal infantil conhecido por abrigar sucessos do YouTube como Cocomelon e Blippi.

A saída dos canais Nickelodeon e MTV do line-up da SKY não é um caso isolado. A decisão da Paramount de concentrar seus esforços no Paramount+ faz parte de uma tendência crescente no mercado de mídia, onde as grandes empresas estão direcionando investimentos de produção e distribuição para suas plataformas direct-to-consumer.

