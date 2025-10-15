SKY+ recebe acervo especial de filmes e séries

Publicidade
A plataforma de streaming SKY+, que combina canais ao vivo e conteúdo on demand da SKY, acaba de enriquecer seu catálogo com uma seleção especial de obras do Itaú Cultural Play, o serviço de streaming dedicado ao cinema nacional do Itaú Cultural. A parceria visa ampliar o acesso ao audiovisual brasileiro e promover a diversidade cultural do país.
O conjunto de produções já está disponível para todos os usuários da SKY+, reunindo filmes e séries que exploram temas como teatro, música, artes visuais, dramaturgia e o universo infantil.
Os Destaques do Acervo
Sete títulos de grande relevância cultural já podem ser assistidos na plataforma. Confira algumas das produções em destaque:
- Evoé! Retrato de um antropófago (2011): Um documentário imperdível de Tadeu Jungle e Elaine Cesar que oferece um olhar íntimo sobre a vida e a arte do lendário ator Zé Celso e sua trajetória à frente do Teatro Oficina, um marco na história do teatro brasileiro.
- Daquele instante em diante (2010): Dirigido por Rogério Velloso, o filme acompanha a vida e o legado de Itamar Assumpção, músico que se consagrou na cena alternativa pela sua originalidade e força criativa.
- Assim é, se lhe parece (2011): Uma obra de Carla Gallo que mergulha na mente provocadora e irreverente de Nelson Leirner, um dos nomes centrais da arte contemporânea nacional.
- O segredo delas (2012): Uma série original do Itaú Cultural que traz conversas intimistas, conduzidas pela atriz Virginia Cavendish, com grandes atrizes da dramaturgia como Zezé Motta, Ana Lucia Torre e Suely Franco, revelando desafios e conquistas de suas carreiras.
- Patxohã – Língua de Guerreiros (2016): Este documentário de Claudiney Ferreira registra o esforço do povo Pataxó para revitalizar e reconstruir seu idioma original, destacando a importância da preservação cultural e da identidade indígena.
Para o público infantil, a plataforma também adicionou o IC para crianças, uma série com quatro temporadas que utiliza brincadeiras e oficinas criativas para incentivar a inventividade.
Todos os conteúdos da seleção contam com recursos de acessibilidade, como Libras e legendas em português, garantindo que a experiência cultural atinja um público ainda maior.
