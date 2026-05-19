Amazon anuncia transmissão global e gratuita de festival de música

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O público apaixonado por ritmos latinos já tem data e local marcados para acompanhar um dos maiores eventos culturais do ano. O Amazon Music confirmou o retorno das transmissões ao vivo do Sueños Music Festival, que acontece nos dias 23 e 24 de maio. A exibição global e totalmente gratuita começará diariamente a partir das 17h (horário de Brasília).

Com uma transmissão bilíngue comandada por Grecia López e Gabriel Ramirez, o sinal contará com legendas em inglês e espanhol. Além das apresentações no palco principal, a cobertura promete entrevistas exclusivas nos bastidores e os melhores momentos de cada jornada. O sinal estará disponível no aplicativo do Amazon Music, Prime Video, Twitch e Fire TV.

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Grandes Nomes na programação

O festival deste ano reúne uma seleção de peso que sintetiza o impacto global da música urbana, do reggaeton e da música mexicana. Entre os destaques estão os headliners Fuerza Regida, Kali Uchis e J Balvin.

Um dos momentos mais aguardados será o show de Yandel, que apresentará uma versão exclusiva em formato Amazon Music Original do clássico “Si No le Contesto” (originalmente lançado pelo duo Plan B).

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Confira a lista de artistas com transmissão confirmada (em ordem alfabética):

Alexis y Fido, Chino Pacas e Danny Ocean

De La Rose, EasyKid e El Bogueto

Elena Rose, Fuerza Regida e J Balvin

Kali Uchis, Kane Rodriguez e Los Tucanes de Tijuana

Manuel Turizo, Omar Camacho e Paulo Londra

Ryan Castro, Tito El Bambino e Tokischa

Yandel Sinfónico e Yeri Mua

Hub Interativo dentro do App

Para expandir a experiência além dos palcos, o Amazon Music reativou o espaço World of Sueños dentro de sua seção de música latina no aplicativo. O hub funciona como um ponto de encontro interativo antes, durante e depois do evento, oferecendo:

playlists oficiais preparadas pela curadoria do selo Platino;

conteúdos focados em retrospectiva de artistas do line-up ;

faixas exclusivas gravadas anteriormente por nomes como Ryan Castro, Paulo Londra e Deorro.

A iniciativa da Amazon reforça seu ecossistema de grandes transmissões musicais ao vivo, que em 2026 já englobou festivais de grande porte como o Vive Latino, Stagecoach e o Primavera Sound Barcelona.

Ações Sociais

Além do entretenimento, a Amazon anunciou que o Amazon Music e o braço de Community Engagement da companhia realizarão uma doação conjunta no valor de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil) para apoiar iniciativas de educação artística voltadas à comunidade latina em Chicago.

Uma das principais instituições beneficiadas será a Puerto Rican Arts Alliance, focado no desenvolvimento de jovens criadores e músicos locais. Desde 2022, o grupo Amazon já investiu mais de US$ 1 milhão em organizações de suporte à população latina na região.

Como Assistir

Quando: Sábado (23/05) e Domingo (24/05), a partir das 17h (Horário de Brasília).

Plataformas Gratuitas: Aplicativo Amazon Music e canais oficiais na Twitch (com canais dedicados para áudio original e legendas).

Plataformas de TV: Prime Video e dispositivos Fire TV no mundo inteiro (sem exigência de assinatura).