SKY+ inclui o polêmico Fox News em sua grade de canais ao vivo

Publicidade

Os assinantes do SKY+, o serviço de TV por assinatura via streaming da SKY, têm uma novidade na grade de notícias internacionais. O Fox News Channel, um dos canais de notícias mais influentes e controversos dos Estados Unidos, foi adicionado ao catálogo da plataforma.

O canal está sendo disponibilizado em resolução SD (Standard Definition) e foca na cobertura 24 horas de política, economia e eventos globais, transmitindo diretamente dos Estados Unidos.

O Fox News Channel (FNC) foi lançado em 1996 pelo magnata da mídia Rupert Murdoch com o objetivo de atrair um público com viés mais conservador nos Estados Unidos. Rapidamente, ele se tornou um gigante, sendo o líder de audiência entre os canais de notícias por assinatura no país desde 2017.

Publicidade

O canal é conhecido por seu forte posicionamento ideológico e por apresentar debates e programas com uma perspectiva marcadamente conservadora e alinhada ao Partido Republicano.