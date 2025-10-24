Samsung TV Plus dedica especial de cinema às Fanning

Publicidade

O serviço de streaming gratuito Samsung TV Plus está com uma curadoria especial de filmes para quem aprecia atuações de peso e dramas humanos. O destaque desta semana é um especial dedicado às irmãs Elle Fanning e Dakota Fanning, atrizes que construíram carreiras sólidas em Hollywood desde a infância.

O especial reúne três longas que exploram temas como amor, perda, redenção e a busca por um recomeço. Os títulos estão disponíveis no canal Cine Pipoca e também podem ser assistidos sob demanda.

Confira os filmes da seleção:

Um Passado Sombrio (com Dakota Fanning)

Neste thriller psicológico, Dakota Fanning interpreta uma mulher envolvida em um mistério sobre o desaparecimento de uma criança. O filme mergulha nas consequências de segredos guardados, explorando a fronteira entre culpa e inocência com atuações intensas.

Os Mais Jovens (com Elle Fanning)

Misturando drama e ficção científica, Elle Fanning vive uma jovem em um mundo árido e em escassez de recursos. O longa retrata a luta pela sobrevivência e pela dignidade, em uma atmosfera intensa e visualmente marcante.

A Vida em Motéis (com Dakota Fanning)

Novamente com Dakota Fanning, esta é uma história sensível e melancólica sobre dois irmãos marcados por tragédias que tentam seguir em frente vivendo à margem da sociedade. O filme emociona pela delicadeza com que aborda laços familiares, perda e a possibilidade de redenção.

O especial em maratona no canal Cine Pipoca acontece neste sábado, 25 de outubro, a partir das 19h20. O Samsung TV Plus oferece centenas de canais e não exige login, assinatura ou pagamento para ser acessado nas Smart TVs Samsung compatíveis.