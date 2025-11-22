Saiba onde assistir a final da Conmebol Sul-Americana 2025

A grande final da Conmebol Sul-Americana 2025 acontece neste sábado, dia 22 de novembro, e promete movimentar os amantes do futebol com uma ampla cobertura em diversas plataformas. Lanús e Atlético-MG se enfrentam no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 17h (horário de Brasília), e a decisão será transmitida em TV aberta pelo SBT, e em canais fechados e streaming pela ESPN, Disney+ e Paramount+.

Cobertura em TV Aberta e Múltiplas Plataformas do SBT

O SBT detém a exclusividade da transmissão em TV aberta para todo o Brasil e iniciará seu pré-jogo a partir das 15h45. A apresentação será comandada por Renata Saporito, que receberá um convidado especial, o ídolo da “Massa” atleticana, Luan, o eterno camisa 27 do Galo. O repórter André Galvão trará todos os detalhes diretamente do palco da final. Na narração, Tiago Leifert assume a transmissão na TV e no streaming +SBT, acompanhado do comentarista Mauro Beting e da analista de arbitragem Nadine Basttos. Além disso, o YouTube do SBT Sports terá uma transmissão alternativa com Diguinho Coruja e a participação de André e Beto Oliver. Após o apito final, o SBT exibirá a cerimônia de premiação e, em seguida, a Futlive no YouTube, com toda a equipe esportiva comentando o resultado.

ESPN e Disney+ com Operação Especial no Paraguai

A ESPN e o Disney+ também farão a exibição da partida e prepararam uma operação especial em Assunção. A transmissão será ancorada por Vinícius Moura, Mário Marra e Fábio Santos diretamente do Estádio Defensores del Chaco. A cobertura contará com pré e pós-jogo completos, além de entradas ao vivo e análises de Felipe Motta, Nathália Ferrão e Leonardo Bertozzi. O Disney+ oferecerá ainda a experiência Multicam, que disponibiliza ângulos alternativos e informações complementares da decisão para os seus assinantes.

Paramount+ Também Transmite

Além das plataformas mencionadas, o serviço de streaming Paramount+ também confirmou a transmissão da grande final da Conmebol Sul-Americana, complementando a vasta oferta de opções para o público acompanhar a decisão que vale a taça.