Roku lança promoção que dá um mês de streaming Universal+

A plataforma de streaming Roku está oferecendo um presente de fim de ano aos seus usuários: um mês de acesso gratuito ao catálogo premium do Universal+. A promoção visa turbinar a experiência de entretenimento dos proprietários de dispositivos Roku com um conteúdo exclusivo e de alta qualidade.

A oferta é válida para novos assinantes do Universal+ que possuam uma conta Roku ativa e pode ser aproveitada até o dia 22 de janeiro de 2026.

Universal+ na Sua Roku: Séries de Sucesso

O Universal+ é o destino de séries e programas de grande sucesso global, e os usuários da Roku terão acesso a títulos imperdíveis por 30 dias sem custo. Entre as principais produções disponíveis estão:

A franquia One Chicago completa: Chicago Fire , Chicago P.D. e Chicago Med .

O aclamado drama policial Law & Order .

A série investigativa Poker Face , criada por Rian Johnson.

O drama policial de sucesso The Rookie.

Roku: Tecnologia e Acesso Simplificado

A promoção também destaca a linha de dispositivos da Roku, lançada em 2025, como o Roku Streaming Stick e o Roku Streaming Stick Plus. A plataforma ressalta que seus sticks foram projetados para oferecer uma interface ultrarrápida e um hardware inovador, tornando qualquer TV mais inteligente de forma simples e acessível.

Roku Streaming Stick: Oferece streaming intuitivo em qualidade HD e Full HD.

Roku Streaming Stick Plus: Ideal para TVs 4K, oferecendo resolução Ultra HD e cores mais vivas com tecnologia HDR.

Ambos os dispositivos vêm equipados com controle remoto com comando de voz e controle da TV, garantindo uma experiência de entretenimento fácil e conveniente, além de acesso instantâneo a milhares de apps de streaming gratuitos e pagos.