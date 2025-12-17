Reels em tela grande: chegou o ‘Instagram for TV’

- Publicidade -

O Instagram acaba de ganhar uma nova tela. A rede social da Meta lançou oficialmente o Instagram for TV, uma versão do aplicativo desenvolvida especialmente para televisores, que chega primeiro aos dispositivos Amazon Fire TV nos Estados Unidos. Com isso, os usuários poderão assistir aos Reels de seus criadores favoritos diretamente no conforto da sala, em uma experiência otimizada para telas grandes. A novidade ainda não chegou ao Brasil, ao menos por enquanto.

Segundo a Amazon, é a primeira vez que o conteúdo do Instagram é projetado para a televisão. O aplicativo organiza os Reels em canais personalizados por interesse, como música, esportes, viagens e tendências, e permite alternar entre diferentes perfis sem complicação.

“O nosso objetivo é levar o melhor conteúdo do mundo de forma rápida, e estamos empolgados em lançar o Instagram no Fire TV”, afirmou Aidan Marcuss, vice-presidente de Fire TV.

O novo app suporta até cinco contas por dispositivo, oferecendo recomendações personalizadas para cada membro da família. É possível buscar criadores, explorar perfis, deixar curtidas e visualizar comentários — tudo a partir do controle da TV.

O Instagram for TV já está disponível nos EUA para alguns modelos, incluindo Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (1ª e 2ª geração), Fire TV 2-Series, Fire TV 4-Series e Fire TV Omni QLED. O download pode ser feito gratuitamente pela Amazon Appstore.