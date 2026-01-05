Rapidinhas: Novos canais, estreias no AXN e Universal+, e muito mais…

A coluna Rapidinhas desta segunda-feira, dia 5 de janeiro, está repleta de novidades. Na TV paga, os assinantes terão novas séries para curtir. Confira abaixo os principais destaques para os próximos dias:

BBB 26

Nesta sexta-feira, dia 9, o público começa a conhecer os futuros moradores da casa mais vigiada do país. Os vinte candidatos a participantes do grupo Pipoca do BBB 26 serão revelados durante o dia, junto da exibição de suas entradas nas casas de vidro espalhadas pelo Brasil. Os anúncios serão feitos por Tadeu Schmidt, ancorados diretamente dos Estúdios Globo e transmitidos pela TV Globo ao longo de sua programação.

AXN

Os fãs de NCIS vão começar 2026 com investigação criminal em dose dupla. A partir do sábado, 17 de janeiro, duas estreias prometem agitar os finais de semana dos apaixonados por ação e adrenalina: a 23ª temporada da lendária NCIS, seguida pela aguardada terceira temporada de NCIS: Sydney. O clássico comanda o canal às 20h10 com a estreia de NCIS. Depois, às 21h, a ação permanece nas alturas com o retorno da 3° temporada do spin-off da franquia original.

Universal+

A oitava temporada de FBI chega com exclusividade ao Brasil pelo UNIVERSAL+ a partir de 8 de janeiro em episódios semanais. Com a assinatura do Universal Television, Wolf Entertainment e CBS Studios, do mesmo produtor e ganhador do Emmy Dick Wolf, a série acompanha a equipe de policiais de elite em seu trabalho de campo e investigação em Nova York, sempre comprometidos em resolver crimes, desmantelar esquemas criminosos e proteger a segurança do país e cidadãos.

Line-up

O serviço de TV por streaming Watch TV adicionou no último sábado, dia 3 de janeiro, novos canais em sua grade de programação: DreamWorks Channel, E!, Universal Premiere e Universal Reality.

Line-up 2

Já os assinantes da Newco Play, serviço oferecido pela Band, receberam o canal Racer Brasil.

Audiência

O Domingo Espetacular começou o ano com números recordes e uma cobertura especial sobre a invasão dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou na prisão de Nicolás Maduro. O programa exibido ontem (04/01) teve a melhor média em cinco meses, 7,5 pontos, recorde desde 31 de agosto de 2025, data em que havia registrado 7,7 pontos de audiência.

Reta final

A série Os Anos Novos chega à sua reta final na MUBI. Uma jornada emocional, comovente e realista que explora toda uma geração em dez episódios autoconclusivos. Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, esta produção espanhola conta a história de amor de um jovem casal ao revisitar uma década de suas noites de Ano-Novo. Protagonizada por Iria del Río e Francesco Carril, a série teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza 2024.

Reta final 2

A Band apresenta na próxima terça-feira (6), às 22h20, o oitavo episódio do MasterChef Celebridades. No novo desafio, o Top 5, formado por Dodô, Gilmelândia, Julianne Trevisol, Maurren Maggi e Valesca Popozuda, precisará escolher insumos diferentes, entre peixes, frutas e frutos do mar, para construir uma moqueca autoral com ingredientes selecionados da Caixa Misteriosa.

***

Por hoje é só!