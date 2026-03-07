Rapidinhas: Netflix compra empresa de IA de Ben Affleck, revival de Scrubs bate recordes e as novidades da Sky+

- Publicidade -

O sábado chega com movimentações gigantescas nos bastidores da tecnologia e do streaming. Enquanto astros de Hollywood como Ben Affleck e Jackson Antunes dominam as manchetes por motivos bem distintos — inovação técnica e superação pessoal —, o mercado de TV paga tenta equilibrar as contas com publicidade obrigatória e novos canais. O Além da Tela preparou o giro essencial para você não perder nada.

Netflix adquire empresa de IA de Ben Affleck

Em um movimento que promete mudar a forma como os filmes são feitos, a Netflix anunciou a compra da InterPositive, startup de tecnologia audiovisual fundada pelo ator e diretor Ben Affleck. A empresa foca no desenvolvimento de ferramentas de Inteligência Artificial voltadas especificamente para criadores. Affleck, que se torna Consultor Sênior na Netflix, reforçou que o objetivo é proteger a criatividade humana através da tecnologia, garantindo que o progresso sirva aos contadores de histórias, e não os substitua.

Revival de “Scrubs” é sucesso de audiência e mira 2ª temporada

A volta de Scrubs às telas, 16 anos após o fim da série original, superou todas as expectativas. O revival alcançou a marca impressionante de 11,36 milhões de espectadores somando ABC, Hulu e Disney+. Com o sucesso de público e crítica, o criador Bill Lawrence e a nova showrunner Aseem Batra já se mostram “esperançosos” para uma segunda temporada. Parece que o jaleco de J.D. e companhia ainda tem muita história para contar nesta nova fase.

Sky+ ganha novo canal esportivo na grade

Os assinantes da Sky+ têm novidade na programação de esportes. A plataforma de streaming adicionou o canal Xsports HD ao seu line-up. A chegada reforça o catálogo para quem busca competições e conteúdos voltados ao universo esportivo, mantendo a operadora competitiva em um mercado que exige atualização constante de canais lineares para segurar o assinante.

Trump lança Truth+, serviço de streaming “sem censura”

Donald Trump expandiu seu ecossistema digital com o lançamento oficial da Truth+. O serviço de streaming de TV ao vivo promete uma programação focada em conteúdos “patrióticos, familiares e baseados na fé”, posicionando-se como uma alternativa direta ao mainstream da mídia tradicional e do cabo. A plataforma integra-se à rede social Truth Social e busca atrair o público que procura narrativas alternativas e conteúdo com filtros moderadores voltados para a direita.

Jackson Antunes emociona no “Fantástico” com transplante renal

No Fantástico deste domingo (8), o ator Jackson Antunes compartilha uma história de amor que transcende a ficção. O artista passou por um transplante de rim recentemente e a doadora foi sua esposa, Cris, com quem é casado há mais de 30 anos. Em entrevista à Ana Carolina Raimundi, o casal detalha o processo desafiador da cirurgia e a recuperação, que eles definem como um recomeço. O programa também traz denúncias pesadas sobre o caso de estupro envolvendo estudantes no Rio de Janeiro.

Movistar Plus+ impõe anúncios obrigatórios antes dos canais

Na Espanha, a Movistar Plus+ começou a implementar um sistema de publicidade que pode ditar tendências globais: anúncios obrigatórios de 30 segundos antes de acessar canais ao vivo. A medida, que já valia para a RTVE, agora se estende aos canais do grupo Atresmedia (como Antena 3 e LaSexta). O usuário é obrigado a assistir ao comercial “não pulável” uma vez a cada 30 minutos (limitado a 5 vezes por dia) antes de conseguir sintonizar o sinal da emissora desejada.

Apagão: DIRECTV retira canais locais do ar nos EUA

Assinantes da DIRECTV em diversos mercados americanos acordaram sem cinco emissoras locais no sábado (7). O motivo é a falta de acordo de renovação de contrato (retransmissão) com a Morgan Murphy Media. A operadora acusa a emissora de tentar forçar preços abusivos, enquanto o canal usa o sinal como moeda de troca. É o tipo de disputa que tem se tornado rotina e que só penaliza o espectador, que fica sem acesso às notícias locais e à grade das grandes redes.

Tomás Yankelevich compra a Latina Televisión no Peru

O Grupo Vytal, liderado por Tomás Yankelevich, consolidou sua expansão na América do Sul ao adquirir o controle total da Latina, tradicional emissora de TV aberta no Peru. O movimento ocorre logo após o grupo fechar a compra da Chilevisión no início deste ano. Com experiência em streaming e TV aberta, Yankelevich planeja integrar novas tecnologias à emissora peruana, focando na internacionalização do conteúdo e na liderança de audiência no país.