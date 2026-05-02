Qual personagem de ‘O Diabo Veste Prada 2’ é você?

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Prepare-se para reviver o icônico “azul cerúleo”, mas desta vez com uma trilha sonora personalizada. Em uma ação de marketing interativa para celebrar o lançamento de O Diabo Veste Prada 2, o Spotify firmou uma parceria com a 20th Century Studios para oferecer aos fãs uma experiência única que conecta hábitos de escuta ao mundo da alta moda.

Ao acessar a playlist oficial da sequência, a plataforma utiliza algoritmos para revelar qual personagem do filme mais combina com você: Miranda Priestly, Andy Sachs, Nigel ou Emily. A resposta aparece diretamente na capa da playlist, tornando a experiência exclusiva para cada usuário.

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Trilha Sonora: O encontro de gerações

A playlist não funciona apenas como um teste de personalidade, mas também como a porta de entrada para a nova sonoridade da franquia. Entre os destaques estão:

“RUNWAY”: O novo single de Lady Gaga em parceria com Doechii , criado especialmente para a sequência. Publicidade

Novas Músicas: Faixas inéditas que compõem este novo capítulo cinematográfico.

Clássicos: Músicas marcantes do filme original para os fãs mais nostálgicos.

Como participar

Para descobrir sua identidade na Runway, basta procurar pela playlist oficial “O Diabo Veste Prada 2” dentro do Spotify. O sistema analisará como seus gostos musicais se conectam à identidade de cada um dos quatro personagens principais e entregará o veredito instantaneamente!