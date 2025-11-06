Prime Video tem semana intensa com Brasileirão e NBA

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, divulgou a programação esportiva para a semana entre 06 e 12 de novembro, destacando jogos do Brasileirão Série A e da NBA com exclusividade para os membros Prime no Brasil.

Futebol: Brasileirão Série A em Destaque

Os fãs de futebol terão um confronto do Campeonato Brasileiro Série A para acompanhar ao vivo e com exclusividade:

Domingo, 09/11 : Mirassol x Palmeiras . Pré-Jogo : 19h30 Partida : 20h30 (Horário do Jogo) Rodada : 33ª Rodada

: .

Basquete: Oito Jogos da NBA Agitam a Semana

A paixão pelo basquete também tem seu espaço garantido, com a transmissão de seis jogos da NBA, incluindo partidas da Emirates NBA Cup e da Temporada Regular. A equipe de transmissão contará com nomes conhecidos como Rômulo Mendonça, Ricardo Bulgarelli, Marcelo Gomes, Napoleão de Almeida, Alana Ambrosio e JotaPlays.