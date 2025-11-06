Buscar
Prime Video tem semana intensa com Brasileirão e NBA

Redação

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, divulgou a programação esportiva para a semana entre 06 e 12 de novembro, destacando jogos do Brasileirão Série A e da NBA com exclusividade para os membros Prime no Brasil.

Futebol: Brasileirão Série A em Destaque

Os fãs de futebol terão um confronto do Campeonato Brasileiro Série A para acompanhar ao vivo e com exclusividade:

  • Domingo, 09/11: Mirassol x Palmeiras.
    • Pré-Jogo: 19h30
    • Partida: 20h30 (Horário do Jogo)
    • Rodada: 33ª Rodada

Basquete: Oito Jogos da NBA Agitam a Semana

A paixão pelo basquete também tem seu espaço garantido, com a transmissão de seis jogos da NBA, incluindo partidas da Emirates NBA Cup e da Temporada Regular. A equipe de transmissão contará com nomes conhecidos como Rômulo Mendonça, Ricardo Bulgarelli, Marcelo Gomes, Napoleão de Almeida, Alana Ambrosio e JotaPlays.

Data Pré-Jogo Jogo Tipo de Jogo Equipe de Transmissão
Sexta-feira, 07/11 21h00 Houston Rockets x San Antonio Spurs Emirates NBA Cup Napoleão de Almeida e Alana Ambrosio
Sexta-feira, 07/11 23h30 Golden State Warriors x Denver Nuggets Emirates NBA Cup Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli
Domingo, 09/11 19h30 Boston Celtics x Orlando Magic Temporada Regular Marcelo Gomes e JotaPlays
Domingo, 09/11 22h00 Indiana Pacers x Golden State Warriors Temporada Regular Marcelo do Ó e Alana Ambrosio
Terça-feira, 11/11 21h30 Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder Temporada Regular Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli
Quarta-feira, 12/11 00h30 Denver Nuggets x Sacramento Kings Temporada Regular Napoleão de Almeida e JotaPlays

