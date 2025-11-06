Prime Video tem semana intensa com Brasileirão e NBA

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, divulgou a programação esportiva para a semana entre 06 e 12 de novembro, destacando jogos do Brasileirão Série A e da NBA com exclusividade para os membros Prime no Brasil.
Futebol: Brasileirão Série A em Destaque
Os fãs de futebol terão um confronto do Campeonato Brasileiro Série A para acompanhar ao vivo e com exclusividade:
- Domingo, 09/11: Mirassol x Palmeiras.
- Pré-Jogo: 19h30
- Partida: 20h30 (Horário do Jogo)
- Rodada: 33ª Rodada
Basquete: Oito Jogos da NBA Agitam a Semana
A paixão pelo basquete também tem seu espaço garantido, com a transmissão de seis jogos da NBA, incluindo partidas da Emirates NBA Cup e da Temporada Regular. A equipe de transmissão contará com nomes conhecidos como Rômulo Mendonça, Ricardo Bulgarelli, Marcelo Gomes, Napoleão de Almeida, Alana Ambrosio e JotaPlays.
|Data
|Pré-Jogo
|Jogo
|Tipo de Jogo
|Equipe de Transmissão
|Sexta-feira, 07/11
|21h00
|Houston Rockets x San Antonio Spurs
|Emirates NBA Cup
|Napoleão de Almeida e Alana Ambrosio
|Sexta-feira, 07/11
|23h30
|Golden State Warriors x Denver Nuggets
|Emirates NBA Cup
|Marcelo Gomes e Ricardo Bulgarelli
|Domingo, 09/11
|19h30
|Boston Celtics x Orlando Magic
|Temporada Regular
|Marcelo Gomes e JotaPlays
|Domingo, 09/11
|22h00
|Indiana Pacers x Golden State Warriors
|Temporada Regular
|Marcelo do Ó e Alana Ambrosio
|Terça-feira, 11/11
|21h30
|Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder
|Temporada Regular
|Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli
|Quarta-feira, 12/11
|00h30
|Denver Nuggets x Sacramento Kings
|Temporada Regular
|Napoleão de Almeida e JotaPlays