Prime Video estreia filme inédito de Julia Roberts

Os assinantes do Prime Video já podem marcar a data no calendário! O streaming anunciou a estreia do filme Original Amazon MGM Studios, “Depois da Caçada” (After the Hunt), dirigido pelo aclamado cineasta Luca Guadagnino, indicado ao Oscar por Me Chame Pelo Seu Nome.

O longa, que promete um drama psicológico intenso, estará disponível na plataforma a partir do dia 20 de novembro e será a mais recente adição ao catálogo do Amazon Prime no Brasil.

O filme “Depois da Caçada” mergulha em um dilema moral e profissional vivido por Alma (interpretada por Julia Roberts), uma professora universitária que se encontra em uma situação explosiva.

Tudo começa quando Maggie (Ayo Edebiri), uma de suas alunas prodígio, faz uma séria acusação contra Hank (Andrew Garfield), um colega de Alma. A situação se complica ainda mais quando um segredo obscuro do próprio passado da professora ameaça vir à tona, forçando-a a enfrentar as consequências de suas escolhas.

O elenco de peso conta ainda com as participações de Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. O roteiro é assinado por Nora Garrett, que também atua como produtora executiva.

Com um diretor renomado e um elenco de alto calibre, “Depois da Caçada” promete ser um dos grandes destaques do Prime Video em novembro.