Pluto TV transmite ao vivo a final da Libertadores Feminina

Publicidade

A Pluto TV transmite neste sábado a grande final da CONMEBOL Libertadores Feminina 2025, diretamente da Argentina, colocando frente a frente Corinthians e Deportivo Cali em busca do título mais importante do futebol sul-americano. O jogo, que será realizado no Estádio Florencio Sola, começa às 16h30 e pode garantir ao Corinthians o sexto troféu na história da competição, feito inédito que reforça a supremacia do clube paulista no futebol feminino continental.​

A transmissão inclui cobertura especial comandada por nomes de peso como Nivaldo Prieto, PVC, Marcelo Hazan, Alê Xavier e Cris Dias, que estarão nos estúdios e também ao vivo da Argentina. Além da final, a Pluto TV exibe a disputa pelo terceiro lugar entre Ferroviária e Colo-Colo, do Chile, às 11h, garantindo ao público um sábado inteiro dedicado às emoções decisivas do torneio.​

A final deste ano ganhou contornos dramáticos: o Corinthians chega após eliminar a Ferroviária nos pênaltis e mantém a invencibilidade, enquanto o Deportivo Cali busca seu primeiro título continental e superou o Colo-Colo nas penalidades para garantir presença na grande decisão.