Pluto TV estreia 03 novos canais temáticos

A Pluto TV, plataforma de streaming 100% gratuita da Paramount, já está em contagem regressiva para as festas de final de ano e acaba de anunciar o lançamento de três novos canais temporários dedicados à magia do Natal e Ano Novo. A novidade é um presente para os usuários que buscam programação temática e sem custo.

Os canais já estão disponíveis na grade da Pluto TV e prometem agradar a todos os gostos, desde clássicos filmes natalinos até receitas e os hits musicais da época.

Conheça os Novos Canais Temáticos:

Pluto TV Cine Natal

Chegou a hora de reunir a família em frente à tela! O canal Pluto TV Cine Natal traz uma seleção especial com os melhores filmes e especiais de Natal.

MTV Músicas de Natal

Para quem não dispensa a trilha sonora perfeita para decorar a casa e celebrar, a MTV marca presença com um canal repleto de sucessos modernos e clássicos natalinos internacionais.

Tempero de Fim de Ano

Se a sua festa de final de ano precisa de inspiração gastronômica, este canal é o seu novo aliado na cozinha. O Tempero de Fim de Ano promete dicas e receitas para brilhar na ceia e no réveillon.