Junho no Apple TV: estas são as estreias e finais de temporada

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O Apple TV revelou o seu calendário completo de lançamentos para as próximas semanas. O grande destaque fica por conta da estreia mundial de Cabo do Medo, minissérie de suspense que conta com a produção de Martin Scorsese e Steven Spielberg. Além disso, o público poderá acompanhar o desfecho de várias produções que chegam aos seus episódios finais.

Confira a programação completa:

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Sexta-feira, 5 de junho

Cabo do Medo (Cape Fear) – Estreia Mundial: Nova minissérie de suspense psicológico de 10 episódios comandada por Nick Antosca. Estreia mundialmente com os dois primeiros episódios (seguidos por um novo capítulo semanalmente às sextas até 31 de julho). Na trama, o assassino Max Cady (Javier Bardem) sai da prisão em busca de vingança contra o casal de advogados Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson), que ele ajudou a condenar.

Seus Amigos e Vizinhos (Your Friends & Neighbors) – Final da 2ª Temporada: Exibição do 10º e último episódio do segundo ano da série dramática. A trama foca em Andrew Cooper (Jon Hamm), um ladrão suburbano que vê seus segredos ameaçados por um novo vizinho (James Marsden). A produção já está renovada para uma 3ª temporada. Publicidade

Quarta-feira, 10 de junho

Histórico Criminal (Criminal Record) – Final da 2ª Temporada: Exibição do 8º e último episódio do thriller policial. A temporada coloca os policiais rivais June Lenker (Cush Jumbo) e Daniel Hegarty (Peter Capaldi) trabalhando juntos em Londres para conter um plano de atentado da extrema-direita.

Quarta-feira, 17 de junho

O Segredo de Widow’s Bay (Widow’s Bay) – Final de Temporada: Exibição do 10º e último episódio da série que mistura terror sobrenatural e humor ácido. A história acompanha o prefeito Tom Loftis (Matthew Rhys) tentando revitalizar sua ilha, enquanto lendas sombrias e amaldiçoadas locais ganham vida.

Sexta-feira, 19 de junho

Sugar (Temporada 2) – Estreia Mundial: O aclamado drama de detetive neo-noir estrelado por Colin Farrell retorna com o primeiro episódio de sua nova temporada de 8 capítulos (com lançamentos semanais até 7 de agosto). Desta vez, o investigador John Sugar encara um caso de desaparecimento envolvendo o irmão de um jovem boxeador em Los Angeles.

Incondicional (Unconditional) – Final de Temporada: Exibição do 8º e último episódio do suspense focado na luta desesperada de uma mãe (Liraz Chamami) para livrar sua filha de 23 anos (Talia Lynne Ronn) de uma prisão por tráfico de drogas em Moscou.

Sexta-feira, 26 de junho

Snoopy Vai Acampar (Camp Snoopy) – Estreia da 2ª Temporada: A animação infantil e familiar ganha novos episódios. Na nova aventura, Snoopy e os Escoteiros Beagle tentam salvar sua turma explorando a natureza para conquistar medalhas, enquanto Charlie Brown e seus amigos aproveitam as férias no Acampamento Spring Lake.