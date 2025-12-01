Pluto TV adiciona 3 novos canais em sua grade de programação

A Pluto TV, plataforma de streaming gratuita e com anúncios (FAST) da Paramount, anunciou a adição de três novos canais à sua grade de programação. O destaque fica para o canal Paramount+ Apresenta, que funciona como uma vitrine do conteúdo disponível no serviço premium Paramount+, e os canais segmentados Tastemade Viagem e Tastemade Casa, que ampliam a oferta de conteúdo especializado.

O canal Paramount+ Apresenta chega como uma “amostra grátis” para os usuários da Pluto TV, levando gratuitamente o melhor do cinema, das séries e das comédias que compõem o vasto catálogo por assinatura da Paramount. Esta estratégia reforça a integração entre os serviços da ViacomCBS e visa atrair o público do streaming gratuito para a plataforma paga, oferecendo uma seleção curada de títulos icônicos.

Simultaneamente, o público ganha duas novas opções da Tastemade, produtora global de conteúdo lifestyle. O Tastemade Viagem permite que os espectadores explorem o mundo sem sair de casa, oferecendo uma imersão em culturas e paisagens deslumbrantes. Já o Tastemade Casa complementa a programação com conteúdo focado em design, decoração e reforma.

As adições desses canais FAST da Tastemade reforçam a aposta da Pluto TV em conteúdo verticalizado, que busca engajar um público jovem-adulto e apaixonado por temas de culinária, lifestyle e turismo.