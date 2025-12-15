Plataforma de streaming gratuita adiciona 4 novos canais

- Publicidade -

A Roku, plataforma de streaming gratuita, anunciou a chegada de quatro novos canais à sua grade, todos disponíveis a partir desta terça-feira, 16 de dezembro. O movimento reforça o crescimento dos canais FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) no Brasil, oferecendo mais opções de notícias, entretenimento e viagens.

Entre as novidades, destaca-se o canal SBT News, marcando a entrada de um dos maiores grupos de mídia do Brasil no streaming gratuito com uma programação jornalística 24 horas por dia, 7 dias por semana. A adição do SBT News à Roku coincide com a ampla estratégia de distribuição multiplataforma do canal.

No segmento de entretenimento e humor, o coletivo de comédia Porta dos Fundos estreia o seu canal Porta TV na plataforma. Com mais de 18 milhões de seguidores no YouTube, a programação do canal na Roku espelhará o conteúdo da web e incluirá também produções inéditas, levando o humor ácido do grupo diretamente para a TV ao Vivo gratuita.

Para os entusiastas de lifestyle e informação, o Guia de TV ao Vivo recebe o canal Veja+, da revista semanal mais popular do país. O canal promete oferecer reportagens, entrevistas e vídeos especiais, explorando fatos relevantes no Brasil e no mundo. Completa o pacote o canal Travel Plus, focado em viagens, turismo e experiências únicas. Com conteúdo original e exclusivo, o Travel Plus levará a audiência a explorar destinos espetaculares, desde resorts de luxo a roteiros de charme e turismo de bem-estar.

O Guia de TV ao Vivo da Roku, que agora soma mais de 30 canais gratuitos, pode ser acessado diretamente da tela inicial em todos os dispositivos de streaming da marca, como Roku Express, Roku Express 4K e os modelos de Roku TV.