Paramount lidera corrida pela Warner Bros. Discovery

O cenário da mídia global está em efervescência com a intensa disputa pela aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), conglomerado que luta para estabilizar suas finanças após a fusão de 2022. Segundo um publicado de Charles Gasparino no X (antigo Twitter), a Paramount Skydance Media emergiu como a candidata mais forte ao apresentar a única proposta totalmente em dinheiro entre os três principais interessados, um movimento que pode simplificar drasticamente o processo de venda.

A oferta em cash da Paramount Skydance, apoiada por um consórcio de investidores internacionais com alta liquidez, é vista como a opção mais “limpa” para o conselho da WBD, que busca estabilizar a empresa. Avaliada em cerca de US$ 20 bilhões no mercado, a WBD enfrenta desafios com perdas no streaming, queda da TV linear e questões de produção de conteúdo. A proposta da Paramount Skydance tem como trunfo evitar as estruturas complexas de dívida e capital que frequentemente atrasam grandes negociações, prometendo uma conclusão rápida.

A simplicidade da oferta em dinheiro é particularmente estratégica devido ao novo cenário regulatório nos Estados Unidos. Com o retorno do governo Trump, há uma expectativa de que as agências reguladoras, como a Federal Trade Commission (FTC), intensifiquem a fiscalização de grandes fusões. Propostas consideradas “horizontais”—como a da Netflix, que é uma gigante do streaming tentando adquirir a WBD—enfrentam grande risco antitruste, ecoando o escrutínio que derrubou o acordo AT&T-Time Warner em 2018. A Netflix, inclusive, já reformatou sua proposta para ser majoritariamente em dinheiro, mas ainda inclui componentes de ações que podem diluir o valor ao longo do tempo.

Enquanto isso, a Comcast, sob o comando de Brian Roberts, corre por fora com uma proposta que, embora ambiciosa em escopo, enfrenta desafios de financiamento devido à necessidade de mais caixa e ao endividamento decorrente de aquisições anteriores. O plano da Comcast inclui potencializar seu serviço Peacock com a adição de redes da WBD, como CNN e TNT. No entanto, o histórico de atritos entre o canal MSNBC, de orientação liberal, e a retórica do governo Trump, pode levar os reguladores a exigir concessões (como a venda de ativos ou a imposição de “firewalls” de conteúdo), complicando a viabilidade econômica do negócio.

Observadores do mercado preveem que o processo caminhe para uma terceira rodada de lances, elevando a avaliação da WBD para US$ 25 bilhões ou mais, dada a riqueza de seus ativos, incluindo o HBO Max e os direitos de transmissão esportiva. O silêncio do conselho da Warner Bros. Discovery sugere que uma decisão pode ser iminente, talvez antes dos feriados, priorizando a certeza de um fechamento rápido oferecida pela Paramount Skydance. Caso a oferta prevaleça, Hollywood pode ver uma nova era de estúdios independentes desafiando o duopólio tech-streamer.