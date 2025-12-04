Paramount acusa Warner Bros. Discovery de favorecer a Netflix

A Paramount Skydance Corporation elevou o tom e expressou “sérias preocupações sobre a lisura e adequação do processo de licitação” para a venda da Warner Bros. Discovery (WBD). Em uma carta formal enviada aos advogados de David Zaslav, CEO da WBD, e obtida pela CNBC, a Paramount alega que o processo está viciado e sugere que a Warner Bros. Discovery estaria favorecendo a proposta da Netflix em detrimento de outros concorrentes.

O documento, com forte caráter de denúncia, afirma que a WBD “parece ter abandonado a aparência e a realidade de um processo de transação justo” e estaria seguindo um caminho “míope com um resultado predeterminado que favorece um único licitante“, o que configuraria um descumprimento dos deveres fiduciários para com seus acionistas. A Paramount, que fez uma oferta não solicitada inicial em outubro e foi rejeitada, agora é a única empresa com uma proposta de aquisição de todo o grupo totalmente em dinheiro, enquanto Netflix e Comcast buscam apenas a divisão de streaming e estúdios.

A crítica da Paramount se baseia em relatórios da mídia que indicam o entusiasmo da gestão da WBD por um acordo com a Netflix, chegando a classificar a transação como um “slam dunk” (acerto indiscutível). A carta também questiona a “química” relatada entre as diretorias das duas empresas e cita preocupações sobre possíveis “conflitos de gestão” e interesses pessoais em cargos pós-transação. Além disso, a Paramount levanta a suspeita de que a WBD estaria ativamente tentando sabotar sua proposta, mencionando um suposto encontro entre um executivo da Warner e a Comissão Europeia, onde foram levantadas preocupações regulatórias sobre uma potencial fusão com a Paramount.

Diante dessas alegações, a Paramount está exigindo que a Warner Bros. Discovery confirme a nomeação de um “comitê especial independente de membros desinteressados de seu conselho” para analisar as ofertas e tomar a decisão final. Caso não haja tal comitê, a Paramount “insiste veementemente” para que um seja estabelecido, a fim de garantir a imparcialidade do processo e maximizar o valor para os acionistas da WBD.

A Warner Bros. Discovery confirmou o recebimento da carta e assegurou que ela será compartilhada com seu conselho, reiterando que a diretoria atende às suas obrigações fiduciárias “com o máximo cuidado” e que continuará a fazê-lo. A expectativa do mercado é que o vencedor da disputa, que incluirá a HBO Max, os estúdios Warner Bros. e o portfólio de canais a cabo, seja anunciado já na próxima semana.