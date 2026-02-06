‘Pânico 7’ ganha comercial no Super Bowl e abre venda de ingressos

- Publicidade -

O sétimo filme da franquia Pânico entrou na reta final de divulgação. O longa ganhou um comercial para o Super Bowl, com cenas inéditas, além de um novo pôster oficial, aquecendo o público para um dos lançamentos de terror mais aguardados do ano. A estreia de “Pânico 7” está marcada para 26 de fevereiro, e a venda de ingressos começa na próxima segunda-feira, dia 9.

Na nova história, um Ghostface inédito surge em uma cidade aparentemente tranquila, onde Sidney Prescott, interpretada novamente por Neve Campbell, tenta levar uma vida longe dos horrores que marcaram seu passado. A calmaria termina quando sua filha, vivida por Isabel May, se torna o novo alvo do assassino. Diante da ameaça direta à sua família, Sidney é forçada a revisitar traumas antigos para tentar encerrar, de uma vez por todas, o ciclo de violência que a persegue desde o primeiro filme.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Além do retorno de Campbell, o elenco traz Courteney Cox mais uma vez como a jornalista Gale Weathers, personagem presente desde o início da franquia. O filme ainda conta com Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Um dos principais diferenciais de Pânico 7 está nos bastidores. O longa é dirigido por Kevin Williamson, criador da franquia e roteirista do filme original de 1996. Esta é a primeira vez que Williamson assume a direção de um capítulo da saga, o que adiciona um peso simbólico ao projeto e reacende expectativas entre fãs de longa data.

- Publicidade -

‘Pânico 7’ é prodizudi pela Paramount Pictures em parceria com a Spyglass Media Group.