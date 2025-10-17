Os lançamentos já confirmados na HBO em novembro

Publicidade

A HBO já confirmou três lançamentos para novembro, com destaque para o recente “Amores Materialistas“, estrelado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Confira, e fique ligado: o Além da Tela irá trazer nos próximos dias a lista completa de todas as estreias de novembro na HBO e HBO Max, com mais novidades e filmes aguardados do mês!

01/11 – Amores Materialistas

Comédia romântica dirigida por Celine Song (de “Vidas Passadas”), acompanha Lucy, uma casamenteira interpretada por Dakota Johnson, que vive um dilema entre dois amores: o milionário Harry (Pedro Pascal) e o aspirante a ator John (Chris Evans). O filme destaca dilemas contemporâneos sobre relações, escolhas e padrões sociais. Entre as curiosidades, a direção aposta em uma protagonista realista que foge dos clichês do gênero. O elenco ainda inclui nomes como Greta Lee, Jared Leto e Evan Peters em participações especiais.​

08/11- Desespero Profundo

Suspense e ação dirigido por Claudio Fäh, o filme mergulha os espectadores em uma situação de sobrevivência dramática e claustrofóbica após um acidente de avião que deixa os personagens presos sob a água. O elenco conta com Sophie McIntosh, Will Attenborough e Jeremias Amoore. Uma curiosidade: o roteiro traz elementos de tensão psicológica e grandes efeitos de simulação subaquática, e chamou atenção por seu realismo e cenas intensas.​

15/11 – Uma Prova de Coragem

Drama de aventura estrelado por Mark Wahlberg, “Arthur the King” é baseado em uma história real e narra a jornada de um grupo de atletas e seu vínculo inesperado com um cachorro de rua chamado Arthur, durante uma prova de corrida de aventura por selvas e terrenos extremos. O elenco principal traz ainda Simu Liu e Nathalie Emmanuel, além de Michael Landes e Paul Guilfoyle. O filme emociona por explorar temas de amizade, lealdade e superação. Entre as curiosidades está o uso de locações reais e cenas de resgate inspiradas em acontecimentos verídicos.​