O Jogo do Predador: Charlize Theron estreia na Netflix

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Uma vencedora do Oscar contra um vilão que nunca fez vilão. É essa a premissa que a Netflix entrega hoje (24) aos assinantes brasileiros com O Jogo do Predador (Apex, no título original) — e o resultado divide opiniões antes mesmo de o filme esquentar nos trending topics.

O que esperar da trama

Charlize Theron interpreta Sasha, uma alpinista que carrega o luto pela morte de sua melhor amiga em um acidente de escalada. Para tentar processar a culpa, ela parte sozinha para os confins da natureza selvagem australiana. O que deveria ser um retiro de cura se transforma em pesadelo quando Ben — um caçador psicopata vivido por Taron Egerton — decide transformá-la em presa.

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O longa de 95 minutos aposta numa dinâmica de gato e rato que vai além do físico. A perseguição ganha camadas psicológicas à medida que predador e presa se revelam mais complexos do que parecem. Eric Bana completa o elenco principal como Tommy, figura do passado de Sasha que aparece num momento-chave da trama.

Direção experiente em sobrevivência

A escolha de Baltasar Kormákur para a direção não é acidental. O cineasta islandês construiu uma carreira sólida em filmes de sobrevivência em ambientes extremos — Evereste (2015), Vidas à Deriva (2018) e Fera (2022), este último também um sucesso na própria Netflix. O roteiro ficou a cargo de Jeremy Robbins, conhecido pelo trabalho na franquia Uma Noite de Crime.

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As filmagens aconteceram no estado australiano de Nova Gales do Sul, com destaque para as Montanhas Azuis, cuja geografia funciona quase como um personagem à parte. Theron fez a maioria de suas próprias cenas de escalada, o que confere um realismo físico raro ao filme.

O que diz a crítica

No Rotten Tomatoes, O Jogo do Predador estreou com nota em torno de 67% de aprovação entre os críticos — o suficiente para garantir o selo “fresh”, mas longe de um consenso. A nota do público gira em torno de 75%, sinalizando que o filme funciona melhor como entretenimento do que como obra autoral.

Os elogios se concentram em dois pontos: a performance física de Theron e a fotografia das paisagens australianas. Do lado negativo, parte da crítica aponta que o filme não arrisca o bastante no aspecto psicológico e que os momentos mais introspectivos carecem de profundidade nos personagens.

Para Taron Egerton, o papel marca sua estreia como vilão no cinema. O ator descreveu Ben como alguém “quebrado além do resgate” — e se divertiu bastante com isso.

Vale o play?

O Jogo do Predador não reinventa o gênero de sobrevivência, mas entrega exatamente o que promete: tensão, paisagens de tirar o fôlego e dois atores em plena forma física e dramática. É o tipo de filme feito sob medida para uma sessão de sexta à noite no sofá. O longa tem classificação R (equivalente a 16+ no Brasil) por violência forte, imagens perturbadoras, nudez e linguagem pesada.

Disponível exclusivamente na Netflix a partir de hoje, 24 de abril de 2026.

E você, Charlize Theron consegue te convencer a trocar a série que está maratonando por esse thriller de 95 minutos?