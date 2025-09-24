NSports chega ao LG Channels

Publicidade

O canal NSports chegou ao streaming gratuito LG Channels, agora disponível para usuários de Smart TVs LG no canal 801, ampliando o acesso ao conteúdo esportivo nacional sem custos.

Fundado em 2018 via streaming, com a missão de democratizar o esporte brasileiro, o NSports vem se destacando como uma das principais plataformas de transmissão ao vivo de competições nacionais e internacionais, com modalidades esportivas pouco representadas como futsal, vôlei, basquete, tênis, handebol e futebol regional.

Em 2024, o canal chegou à TV por assinatura, com presença na Claro, Vivo e SKY, Zapping, e também pode ser visto no streaming do Samsung TV Plus.

O NSports transmite campeonatos estaduais de futebol como o Paranaense, Mineiro e Catarinense, Superligas Feminina e Masculina de Vôlei, Liga Nacional de Futsal e o Canal Olímpico do Brasil, além de eventos universitários e torneios internacionais. Será também palco da Copa do Mundo em 2026, com 32 jogos já garantidos.

É parceiro oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2020, responsável por exibir classificatórias e documentários olímpicos, ampliando o portfólio de conteúdos voltados ao esporte olímpico e ao desenvolvimento das modalidades.