Novo Star Wars decepcionou a crítica — mas o público amou. Veja tudo que estreou no cinema

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Depois de sete anos sem um filme de Star Wars nos cinemas, a franquia mais famosa da galáxia voltou às telonas na última quinta-feira (21). Mas se a expectativa era de um retorno triunfal, a recepção crítica trouxe um banho de água morna — enquanto um terror irlandês de baixo orçamento roubou a cena com uma das melhores notas do ano.

O Mandaloriano e Grogu dividiu — mas encheu salas

O elefante na sala (ou melhor, o bebê verde na sala) é O Mandaloriano e Grogu (The Mandalorian & Grogu), de Jon Favreau. O filme acumula 60% no Rotten Tomatoes, com 102 críticas contabilizadas e nota média de 5.8/10 — a terceira pior avaliação entre todos os filmes live-action de Star Wars. Do lado do público, porém, a história é bem diferente: a nota de audiência estreou em 88%, a melhor de toda a era Disney da franquia.

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O que aconteceu? A crítica reconhece as sequências de ação sólidas e a trilha sonora arrebatadora de Ludwig Göransson, mas aponta que a narrativa parece um episódio esticado da série Disney+, sem a ambição que se espera de um retorno ao cinema. O consenso no RT resume: o filme é farto em ação, porém raso em impulso narrativo, sustentado pelo carisma da dupla central.

Com Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White no elenco e orçamento reportado de US$ 165 milhões, o longa não precisava quebrar recordes para ser lucrativo — mas a Disney certamente esperava mais entusiasmo da imprensa. Distribuição: Disney. Classificação: 14 anos.

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Hokum: o terror que ninguém esperava

Enquanto Star Wars tropeçava na crítica, Hokum: O Pesadelo da Bruxa chegou calado e saiu aplaudido. O filme de Damian McCarthy acumula 92% no Rotten Tomatoes, com elogios à tensão atmosférica e à combinação inteligente de folk horror com trauma pessoal.

Críticos estão chamando o filme de um dos mais assustadores do ano, com destaque para a performance de Adam Scott, descrita como a melhor da carreira do ator. O consenso do RT elogia a reinvenção da história clássica de casa mal-assombrada, com sustos bem posicionados que consolidam McCarthy como um mestre moderno do terror. É o terceiro longa do diretor irlandês, após Caveat (2020) e Oddity (2024, 96% no RT) — um aproveitamento perfeito de três em três. Distribuição: Diamond. Classificação: 16 anos.

Passageiro do Mal: terror de estrada com recepção turbulenta

O outro terror da semana teve sorte bem diferente. Passageiro do Mal (Passenger), de André Øvredal (Autópsia de Jane Doe, Histórias Assustadoras), registra 52 no Metacritic com 14 críticas, em avaliação mista. O público foi ainda mais duro, com apenas 50% na nota de audiência do RT. O filme acompanha um casal que, após testemunhar um acidente fatal na estrada, passa a ser perseguido por uma presença demoníaca. Distribuição: Paramount. Classificação: 16 anos.

Cinema italiano com sabor de ateliê

Diamantes (Diamanti), de Ferzan Özpetek, traz um elenco coral feminino na Roma dos anos 1970. No IMDb, a nota é 6.7, e a recepção no Rotten Tomatoes oscila entre quem celebra a festa visual e quem sente falta de foco narrativo. O filme já foi o maior sucesso de bilheteria da carreira de Özpetek na Itália. Distribuição: Pandora Filmes. Classificação: 14 anos.

Quatro filmes brasileiros de uma vez

A semana trouxe uma safra generosa de cinema nacional, com quatro títulos simultâneos:

Quem Tem com que Me Pague, Não Me Deve Nada — Comédia de Ary Rosa e Glenda Nicácio com Rodrigo Pandolfo e Renan Motta. Distribuição: Elo Studios. Classificação: 14 anos.

— Comédia de Ary Rosa e Glenda Nicácio com Rodrigo Pandolfo e Renan Motta. Distribuição: Elo Studios. Classificação: 14 anos. Love Kills — Fantasia-suspense de Luiza Shelling Tubaldini sobre uma jovem vampira que assombra um café na Cracolândia, em São Paulo. Com Thais Lago e Gabriel Stauffer. Distribuição: O2 Play. Classificação: 16 anos.

— Fantasia-suspense de Luiza Shelling Tubaldini sobre uma jovem vampira que assombra um café na Cracolândia, em São Paulo. Com Thais Lago e Gabriel Stauffer. Distribuição: O2 Play. Classificação: 16 anos. Sexo e Destino — Drama religioso de Márcio Trigo com Bruno Gissoni. Distribuição: Paris. Classificação: 16 anos.

— Drama religioso de Márcio Trigo com Bruno Gissoni. Distribuição: Paris. Classificação: 16 anos. O Poder do Rosário — Drama religioso de Tiago Benetti com Myrian Rios. Distribuição: Kolbe Arte Produções. Classificação: 12 anos.

Completando a cartela

Erupcja (EUA/Polônia) — Comédia romântica com Charli XCX e Lena Góra. Sim, a cantora de Brat estrela um filme dirigido por Pete Ohs. Distribuição: Imovision. Classificação: 12 anos.

(EUA/Polônia) — Comédia romântica com Charli XCX e Lena Góra. Sim, a cantora de Brat estrela um filme dirigido por Pete Ohs. Distribuição: Imovision. Classificação: 12 anos. Seis Dias Naquela Primavera (Six Jours, ce printemps-là, Bélgica/França/Luxemburgo) — Drama de Joachim Lafosse com Eye Haïdara. Distribuição: Zeta Filmes. Classificação: 12 anos.

Resumo das avaliações disponíveis

Filme RT (Críticos) RT (Público) IMDb Metacritic Hokum 92% — — — O Mandaloriano e Grogu 60% 88% — — Diamantes — — 6.7 — Passageiro do Mal — 50% — 52

Notas verificadas em fontes públicas até 24/05/2026.

Star Wars de volta aos cinemas, mas com nota de “quase rodado” — e um terror irlandês roubando a cena. Qual filme da semana passada você já viu (ou pretende ver)? Conta nos comentários!