Mentes Assassinas: A&E revela perfil de Israel Keyes

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Nem todo assassino em série segue manual. É essa a provocação do segundo episódio de Mentes Assassinas (Serial Psyche), que a A&E exibe nesta terça, 14/7, às 21h10. Batizado de “Assassinos de sangue frio“, o capítulo abandona o clichê do serial killer sexual para investigar quem mata por ódio puro, vingança ou puro prazer, categoria que inclui Israel Keyes, apontado pela produção como um dos criminosos mais organizados da história recente dos Estados Unidos.

A minissérie de cinco episódios já vinha construindo seu método desde a estreia: em vez de reconstituição dramática, aposta em entrevistas com especialistas para montar perfis psicológicos completos. A proposta é entender o “porquê” por trás do crime, não só o “como”, abordagem que tem funcionado bem no gênero true crime, hoje um dos pilares de audiência de canais documentais no Brasil.

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Por que o caso Keyes chama atenção

Diferente de nomes mais conhecidos do true crime americano, Israel Keyes construiu sua reputação justamente pela ausência de padrão — o que dificultou anos de investigação.

Atuou em múltiplos estados americanos, sem conexão aparente entre as vítimas

Enterrava “kits” de assassinato com antecedência, em locais que só visitava depois, para dificultar qualquer rastro

Só foi identificado após um erro de execução, não por padrão comportamental

Essa dissociação entre planejamento meticuloso e ausência de motivo sexual ou de vingança pessoal é o que torna o caso um estudo à parte na criminologia comportamental e o gancho perfeito para quem assiste ao gênero em busca de compreensão, não só choque.

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Onde assistir

O canal A&E está disponível na grade das principais operadoras de TV paga do Brasil, incluindo Claro, Sky e Vivo. A minissérie segue com episódios semanais no horário das terças-feiras.

E você, prefere true crime que reconstitui o crime ou que investiga a mente por trás dele?