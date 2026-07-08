Última chance: mais de 20 filmes dão adeus à Netflix a partir de julho

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Quem acompanha o Além da Tela sabe que os contratos de licenciamento das plataformas de streaming expiram constantemente, e na Netflix não é diferente. O mês de julho e o início de agosto trarão uma limpa considerável no catálogo para o público brasileiro, tirando de cena desde animações premiadas até suspenses de tirar o fôlego.

Se você tem algum desses títulos na sua lista, é bom preparar a pipoca o quanto antes.

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O relógio já está correndo: “Como Treinar o Seu Dragão 2” — um dos longas de animação mais elogiados da DreamWorks, e o clássico de ficção científica “Riddick” deixam o serviço nesta quinta-feira, 9 de julho. Logo na sequência, grandes produções premiadas como o romance cult “Encontros e Desencontros” (Lost in Translation) e o fenômeno do terror coreano “Invasão Zumbi” (Train to Busan) também se despedem do catálogo nos próximos dias.

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Calendário completo de remoções na Netflix (Julho e Agosto)

Para ajudar você a organizar a sua maratona e não perder nenhuma produção, listamos abaixo os principais filmes que serão removidos da plataforma, organizados por data de saída:

Deixam o catálogo até o meio de julho

09 de Julho: Como Treinar o Seu Dragão 2

09 de Julho: Riddick

14 de Julho: O Chamado ( The Ring )

16 de Julho: Com a Bola Toda ( DodgeBall )

16 de Julho: Mortal Engines

18 de Julho: Encontros e Desencontros (Lost in Translation)

Deixam o catálogo ainda em julho

19 de Julho: Invasão Zumbi ( Train to Busan )

23 de Julho: A Cure for Wellness

23 de Julho: Nem Tudo é o que Parece ( Layer Cake )

24 de Julho: Hércules

25 de Julho: Mr. Right

29 de Julho: Abigail

30 de Julho: Ghost in the Shell

31 de Julho: Código de Conduta (Law Abiding Citizen)

Deixam o catálogo no início de agosto