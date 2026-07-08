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Última chance: mais de 20 filmes dão adeus à Netflix a partir de julho

Prepare a maratona e corra contra o tempo para assistir a sucessos como "Como Treinar o Seu Dragão 2", "Invasão Zumbi", "Encontros e Desencontros" e franquias famosas antes que saiam do catálogo

Por Guilherme Santos

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Quem acompanha o Além da Tela sabe que os contratos de licenciamento das plataformas de streaming expiram constantemente, e na Netflix não é diferente. O mês de julho e o início de agosto trarão uma limpa considerável no catálogo para o público brasileiro, tirando de cena desde animações premiadas até suspenses de tirar o fôlego.

Se você tem algum desses títulos na sua lista, é bom preparar a pipoca o quanto antes.

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O relógio já está correndo: “Como Treinar o Seu Dragão 2” — um dos longas de animação mais elogiados da DreamWorks, e o clássico de ficção científica “Riddick” deixam o serviço nesta quinta-feira, 9 de julho. Logo na sequência, grandes produções premiadas como o romance cult “Encontros e Desencontros” (Lost in Translation) e o fenômeno do terror coreano “Invasão Zumbi” (Train to Busan) também se despedem do catálogo nos próximos dias.

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Calendário completo de remoções na Netflix (Julho e Agosto)

Para ajudar você a organizar a sua maratona e não perder nenhuma produção, listamos abaixo os principais filmes que serão removidos da plataforma, organizados por data de saída:

Deixam o catálogo até o meio de julho

  • 09 de Julho: Como Treinar o Seu Dragão 2

  • 09 de Julho: Riddick

  • 14 de Julho: O Chamado (The Ring)

  • 16 de Julho: Com a Bola Toda (DodgeBall)

  • 16 de Julho: Mortal Engines

  • 18 de Julho: Encontros e Desencontros (Lost in Translation)

Deixam o catálogo ainda em julho

  • 19 de Julho: Invasão Zumbi (Train to Busan)

  • 23 de Julho: A Cure for Wellness

  • 23 de Julho: Nem Tudo é o que Parece (Layer Cake)

  • 24 de Julho: Hércules

  • 25 de Julho: Mr. Right

  • 29 de Julho: Abigail

  • 30 de Julho: Ghost in the Shell

  • 31 de Julho: Código de Conduta (Law Abiding Citizen)

Deixam o catálogo no início de agosto

  • 01 de Agosto: Spotlight: Segredos Revelados

  • 01 de Agosto: 30 Minutos ou Menos (30 Minutes or Less)

  • 01 de Agosto: Razão e Sensibilidade (Sense and Sensibility)

  • 01 de Agosto: O Homem Sem Sombra (Hollow Man)

  • 02 de Agosto: The Fall Guy

  • 04 de Agosto: Cinquenta Tons de Cinza (Fifty Shades of Grey)

  • 04 de Agosto: Cinquenta Tons Mais Escuros (Fifty Shades Darker)

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