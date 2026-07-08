Última chance: mais de 20 filmes dão adeus à Netflix a partir de julho

Quem acompanha o Além da Tela sabe que os contratos de licenciamento das plataformas de streaming expiram constantemente, e na Netflix não é diferente. O mês de julho e o início de agosto trarão uma limpa considerável no catálogo para o público brasileiro, tirando de cena desde animações premiadas até suspenses de tirar o fôlego.
Se você tem algum desses títulos na sua lista, é bom preparar a pipoca o quanto antes.
O relógio já está correndo: “Como Treinar o Seu Dragão 2” — um dos longas de animação mais elogiados da DreamWorks, e o clássico de ficção científica “Riddick” deixam o serviço nesta quinta-feira, 9 de julho. Logo na sequência, grandes produções premiadas como o romance cult “Encontros e Desencontros” (Lost in Translation) e o fenômeno do terror coreano “Invasão Zumbi” (Train to Busan) também se despedem do catálogo nos próximos dias.
Calendário completo de remoções na Netflix (Julho e Agosto)
Para ajudar você a organizar a sua maratona e não perder nenhuma produção, listamos abaixo os principais filmes que serão removidos da plataforma, organizados por data de saída:
Deixam o catálogo até o meio de julho
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09 de Julho: Como Treinar o Seu Dragão 2
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09 de Julho: Riddick
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14 de Julho: O Chamado (The Ring)
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16 de Julho: Com a Bola Toda (DodgeBall)
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16 de Julho: Mortal Engines
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18 de Julho: Encontros e Desencontros (Lost in Translation)
Deixam o catálogo ainda em julho
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19 de Julho: Invasão Zumbi (Train to Busan)
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23 de Julho: A Cure for Wellness
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23 de Julho: Nem Tudo é o que Parece (Layer Cake)
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24 de Julho: Hércules
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25 de Julho: Mr. Right
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29 de Julho: Abigail
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30 de Julho: Ghost in the Shell
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31 de Julho: Código de Conduta (Law Abiding Citizen)
Deixam o catálogo no início de agosto
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01 de Agosto: Spotlight: Segredos Revelados
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01 de Agosto: 30 Minutos ou Menos (30 Minutes or Less)
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01 de Agosto: Razão e Sensibilidade (Sense and Sensibility)
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01 de Agosto: O Homem Sem Sombra (Hollow Man)
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02 de Agosto: The Fall Guy
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04 de Agosto: Cinquenta Tons de Cinza (Fifty Shades of Grey)
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04 de Agosto: Cinquenta Tons Mais Escuros (Fifty Shades Darker)