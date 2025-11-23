Novo episódio de Pluribus traz conteúdo extra para assinantes

Os fãs do aclamado roteirista e diretor Vince Gilligan (Breaking Bad e Better Call Saul) têm um novo motivo para acompanhar sua mais recente criação, a série dramática de ficção científica “Pluribus”. O quarto episódio do thriller estrelado por Rhea Seehorn (indicada ao Emmy por Better Call Saul) estreou mundialmente no Apple TV nesta sexta-feira, 21 de novembro.
Novo Episódio e Trama Central
O quarto episódio, intitulado “Por favor, Carol”, mostra a protagonista em uma situação arriscada.
Episódio 4 – “Por favor, Carol”: Carol (Seehorn) testa os limites deste mundo estranhamente sincero às custas de seu próprio ego. Longe dali, um indivíduo resoluto entende que não está sozinho.
“Pluribus” combina diferentes gêneros em uma premissa inusitada, na qual a “pessoa mais miserável do planeta precisa salvar o mundo da felicidade”. A série, que já teve sua segunda temporada encomendada, é produzida pela Sony Pictures Television e conta com a produção executiva de Gilligan, Gordon Smith (Breaking Bad) e uma equipe de peso. O elenco ainda inclui Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga, com as participações de Miriam Shor e Samba Schutte.
Mergulho no Universo Fictício com Apple Books
Em uma ação inédita que expande a narrativa da série, um capítulo completo e exclusivo do livro fictício “Bloodsong of Wycaro” foi lançado na Apple Books, acompanhado de uma carta da autora.
-
A Autora: O livro de fantasia e romance é escrito pela personagem Carol Sturka (Rhea Seehorn) na série.
-
O Conteúdo: Neste capítulo especial, os leitores acompanham a capitã Lucasia em sua jornada pelas areias roxas de Wycaro em busca da cura para uma misteriosa doença que aflige sua tripulação.
A obra oferece uma janela para a imaginação de Carol, convidando o público a explorar tanto o mundo fantástico que ela construiu quanto a mente da mulher que está no centro de “Pluribus”. A série terá estreias semanais no Apple TV até o dia 26 de dezembro.