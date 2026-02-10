Nova série retrata racismo e xenofobia contra brasileiros em Portugal

- Publicidade -

A TV Brasil estreia nesta quinta-feira (12), às 23h, a série Re-Volta Porque Toda Terra É Nossa, produção independente que acompanha a vida de imigrantes brasileiros em Portugal e os desafios enfrentados no cotidiano marcado por racismo, xenofobia e desigualdades sociais. Além da exibição na TV aberta, a produção também ficará disponível on demand no TV Brasil Play.

Com cinco episódios de 26 minutos, a série percorre cidades como Lisboa, Coimbra e Porto, reunindo depoimentos e performances artísticas que ocupam o espaço urbano como forma de resistência e reconstrução de memória. A proposta é olhar para os corpos e trajetórias desses imigrantes a partir de uma perspectiva crítica sobre colonialismo, pertencimento e direito à cidade.

O episódio de estreia se passa em Lisboa e apresenta Pedro, um babalorixá que atua na orientação de pessoas contra o racismo estrutural. A narrativa também passa por Cascais, onde Márcia e Andreia, duas mulheres brasileiras, decidiram morar em um camping público após não conseguirem arcar com os altos valores dos aluguéis, um retrato direto da crise habitacional que afeta imigrantes em áreas centrais e valorizadas.

A direção é de Priscilla Brasil, cineasta paraense e produtora executiva da Amazonian Film Company. Além da atuação no audiovisual, Priscilla coordena a Escola Livre de Cinema da Amazônia e atualmente é doutoranda em Sociologia na Universidade de Coimbra, onde pesquisa temas ligados ao pós-colonialismo, imperialismo e cidadania global, questões que atravessam diretamente a série.

