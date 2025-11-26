Netflix estreia última temporada de Stranger Things

Os fãs de “Stranger Things” já podem se preparar para a despedida. A Netflix anunciou que a quinta e última temporada da aclamada série dos Irmãos Duffer será lançada em três datas diferentes no final de 2025, prometendo uma conclusão estendida e emocionante para a saga de Hawkins.

Calendário de Lançamento Final

A temporada final será dividida em três partes, todas estreando às 22h (horário de Brasília):

Volume 1: Estreia em 26 de novembro (quatro episódios). Volume 2: Estreia em 25 de dezembro (três episódios). Episódio Final: Estreia em 31 de dezembro (o desfecho da série).

A Batalha Contra Vecna e a Nova Escuridão

A trama da temporada final retoma no Outono de 1987, com a cidade de Hawkins ainda abalada pela abertura dos portais. Nossos heróis se unem em torno de um único objetivo: encontrar e derrotar Vecna, que, no entanto, desapareceu misteriosamente.

A situação é complicada pelo governo, que colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caça à Onze, forçando a garota a se esconder novamente. Conforme se aproxima o aniversário do desaparecimento de Will, um medo familiar e sombrio retorna à cidade.

A sinopse promete que a batalha final se aproxima, trazendo consigo uma escuridão “mais poderosa e mortal do que tudo o que eles já enfrentaram”. Para acabar com o pesadelo, todo o grupo, que inclui Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour), Mike Wheeler (Finn Wolfhard) e Will Byers (Noah Schnapp), precisará se unir pela última vez.

O elenco de estrelas conta com o retorno de Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke e Jamie Campbell Bower (Vecna), além da participação especial de Linda Hamilton no papel da Dra. Kay.