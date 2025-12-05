Netflix anuncia compra da Warner Bros., HBO e HBO Max por US$ 82,7 bilhões

Em uma transação que promete redefinir o futuro da indústria do entretenimento, a Netflix anunciou hoje, 5 de dezembro de 2025, a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Warner Bros. Discovery (WBD), incluindo seus lendários estúdios de cinema e televisão, além dos serviços HBO Max e HBO. A aquisição tem um valor empresarial total estimado em aproximadamente US$ 82,7 bilhões (com valor patrimonial de US$ 72,0 bilhões).

A negociação, que será paga em dinheiro e ações, representa a união de duas potências do storytelling e do streaming. A fusão integrará o alcance global e a inovação da Netflix com o legado centenário da Warner Bros., criando uma oferta de conteúdo sem precedentes para o consumidor global. Franquias icônicas como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, O Mágico de Oz e todo o universo DC Comics se juntarão ao catálogo da Netflix, que inclui sucessos como Wednesday, Round 6 e Stranger Things.

Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, afirmou que a missão da empresa de entreter o mundo será aprimorada ao combinar a biblioteca da Warner Bros. — que inclui clássicos como Casablanca e Cidadão Kane — com os títulos que definem a cultura da Netflix. Greg Peters, também co-CEO, destacou que a aquisição irá acelerar os negócios da Netflix por décadas, fortalecendo a indústria com a capacidade de produção da Warner e seu alcance global.

Detalhes e Futuro da Gigante

A Netflix planeja manter as operações atuais da Warner Bros., incluindo o lançamento de filmes nos cinemas, além de absorver as capacidades de produção em estúdio para expandir significativamente sua capacidade nos EUA. A companhia projeta alcançar uma economia anual de custos de, no mínimo, US$ 2 a 3 bilhões a partir do terceiro ano após o fechamento do negócio.

No entanto, a transação tem uma condição prévia complexa: a Warner Bros. Discovery irá primeiro separar sua divisão Global Networks (Discovery Global), que engloba canais como CNN, TNT Sports nos EUA, e Discovery+, em uma nova empresa de capital aberto. Essa separação está prevista para ocorrer no terceiro trimestre de 2026. A conclusão da compra pela Netflix, que foi aprovada unanimemente pelos conselhos de ambas as empresas, ainda está sujeita a aprovações regulatórias e deve ser finalizada em um prazo de 12 a 18 meses.