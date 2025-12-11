Natal no Globoplay: confira as estreias do streaming

- Publicidade -

O Globoplay preparou uma seleção de filmes de Natal e histórias inspiradoras, que reforçam mensagens de fé, esperança e superação. A plataforma de streaming da Globo reúne romances natalinos, produções baseadas em fatos reais e dramas, ideal para quem busca o que assistir no fim de ano com temática natalina e espiritual.​

13 de dezembro | O Céu é de Verdade

Baseado no best-seller homônimo de Todd Burpo, O Céu é de Verdade acompanha a história real de um menino que diz ter visitado o paraíso após uma cirurgia de emergência. Dirigido por Randall Wallace e estrelado por Greg Kinnear, Kelly Reilly e Connor Corum, o filme aborda fé, dúvida e como essa experiência mexe com toda a família.​

25 de dezembro | A Colheita da Fé

No dia de Natal, chega ao Globoplay este drama inspirado em fatos reais que mostra um pastor e sua comunidade tentando salvar uma igreja prestes a fechar. Ao acolher refugiados e enfrentar dificuldades financeiras, o grupo descobre novas formas de solidariedade e esperança, em uma trama sobre união e transformação.​

27 de dezembro | Radical

A história de um professor que desafia métodos tradicionais para despertar o potencial de seus alunos em uma região marcada por desafios sociais. Dirigido por Christopher Zalla e protagonizado por Eugenio Derbez, o filme é inspirado em uma história real e mostra como a educação pode transformar vidas em meio à violência e à falta de oportunidades.

​

Já disponíveis

Além das estreias, o Globoplay já oferece filmes e produções inspiradoras que misturam o clima de fim de ano com temas como reencontros, amor, fé e novos começos. ​

Um Pedido de Natal traz amigos de infância que se unem para salvar uma padaria famosa por seus biscoitos de gengibre, redescobrindo sentimentos e laços afetivos. Pintando Amor no Natal acompanha uma editora e um repórter em busca da identidade de um artista misterioso, em uma comédia romântica com clima natalino.​

Em O Manuscrito do Amor, uma editora de Nova Iorque vive um encontro transformador em uma livraria, em uma história sobre talento, paixão e segundas chances. Já O Sabor do Natal entrelaça três tramas ambientadas na Cidade do México, explorando família, amizade e romance durante as festas de fim de ano.​

Para quem busca ainda mais emoção, Milagres no Paraíso conta a jornada de uma família que enfrenta o diagnóstico de uma doença rara na filha, refletindo sobre fé, amor e superação em meio à adversidade.