Mundo: HBO Max lança canais 24h de ‘Friends’, ‘GOT’ e mais

Os canais 24h funcionam como faixas lineares dentro do app: ao entrar em um canal, o conteúdo começa exatamente de onde a programação estiver naquele momento, como se o usuário estivesse “zapeando” na TV. Ainda assim, será possível pausar, voltar, avançar ou pular para o próximo episódio disponível, combinando o fluxo contínuo da TV com a flexibilidade do streaming.​

No lançamento, a HBO Max disponibiliza 12 canais temáticos. Entre os destaques estão canais dedicados a Friends, Harry Potter, The Big Bang Theory, o universo DC, Rick & Morty, Família Soprano, Sex and the City e Game of Thrones, além de faixas focadas em animação adulta, true crime e especiais.​

Os novos canais estarão disponíveis dentro da HBO Max, em uma seção específica chamada “Channels” em destaque na tela inicial. A funcionalidade expande o modelo de “canais sempre ligados” que a empresa já vinha testando ao replicar, dentro do aplicativo, a programação dos canais lineares HBO.​

Ao menos por enquanto, não há previsão do lançamento da funcionalidade no Brasil.