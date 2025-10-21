Mundo: HBO Max fica mais caro nos Estados Unidos

Publicidade

Assinantes do HBO Max nos Estados Unidos foram pegos de surpresa nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025, com um aumento antecipado nos valores de assinatura. A plataforma de streaming implementou sua nova tabela de preços, que estava originalmente anunciada para entrar em vigor apenas em 20 de novembro, pegando muitos usuários de surpresa, especialmente aqueles que tentaram fazer uma nova assinatura ou foram cobrados na renovação.

O reajuste reflete a tendência do mercado de streaming, que tenta equilibrar os altos custos de produção de conteúdo premium com a manutenção da competitividade. No entanto, a forma como a mudança foi implementada levantou dúvidas sobre a comunicação e transparência da empresa.

Confira os Novos Preços do HBO Max

Os novos valores para os planos de assinatura do HBO Max (em dólares) são os seguintes:

Plano Preço Mensal Preço Anual Benefícios Principais Basic with Ads $10.99 $109.99 Acesso total ao catálogo com anúncios. Standard $18.49 $184.99 Sem anúncios, múltiplos dispositivos, HD. Premium $22.99 $229.99 Sem anúncios, 4K Ultra HD, downloads e áudio aprimorado.

Assinantes que esperavam pagar, por exemplo, o valor anterior de $16.99 pelo plano Standard, foram cobrados a nova taxa de $18.49, gerando questionamentos sobre a falta de aviso claro para a antecipação.

Foco em Conteúdo para Justificar o Reajuste

O aumento de preços acontece em um momento em que o HBO Max está investindo pesadamente em séries aclamadas pela crítica, filmes blockbuster e conteúdo exclusivo para se manter forte na “guerra do streaming“. A empresa espera que a robusta biblioteca justifique o custo mais alto para o consumidor.

O plano Basic with Ads (com anúncios), agora a $10.99 mensais, permanece como a opção mais econômica e é destinado ao público que aceita interrupções comerciais para economizar. Já o plano Premium, a $22.99, é voltado para quem busca a mais alta qualidade de imagem e som, com recursos como 4K Ultra HD e downloads offline.

A ausência de um posicionamento oficial do HBO Max sobre o cronograma acelerado de implementação tem gerado frustração, o que pode impactar a confiança do cliente em um mercado com tantas alternativas. A capacidade da plataforma de reter sua base de usuários dependerá, agora, da entrega contínua de conteúdo de excelência para justificar os novos preços.