LiveModeTV, a ‘CazéTV de Portugal’, balança o mercado português na estreia

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A forma de consumir futebol em Portugal mudou oficialmente. A LiveModeTV, versão internacional e braço europeu da CazéTV, fez a sua estreia oficial no mercado português coincidindo com o pontapé de saída do Mundial. O impacto foi imediato: logo no primeiro dia de transmissões oficiais, o canal no YouTube ultrapassou a marca de 200 mil seguidores e registrou quase 700 mil visualizações na transmissão da primeira partida da competição, o empate entre México e África do Sul.

O sucesso de público contou com um padrinho de peso nos bastidores. A empresa-mãe LiveMode, detentora do projeto, anunciou recentemente o craque Cristiano Ronaldo como um de seus acionistas mais recentes.

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O capitão da Seleção Portuguesa utilizou a força de suas redes sociais para apoiar o lançamento, realizando publicações dedicadas no YouTube e no Instagram, onde o atleta ostenta a impressionante marca de mais de 665 milhões de seguidores, direcionando uma audiência massiva para a nova opção de transmissão.

A chegada da LiveModeTV representa uma verdadeira revolução cultural e econômica no panorama de mídia desportivo português. Tradicionalmente, o futebol no país funciona sob um modelo altamente restrito e centralizado. Emissoras tradicionais (como RTP, SIC e TVI) costumam adquirir direitos para transmitir apenas uma parcela muito reduzida de grandes competições. No Mundial, por exemplo, o sinal aberto em conjunto garante somente 20 partidas.

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Para acompanhar a vasta maioria dos jogos e a cobertura integral de torneios, o torcedor português é historicamente obrigado a assinar a Sport TV, um canal premium (diferente do ‘sportv’ do Brasil) com mensalidade que custa cerca de € 30 euros por mês (o equivalente a aproximadamente R$ 180,00 na cotação atual).

Ao oferecer transmissões 100% gratuitas, digitais e sem a necessidade de assinatura, a LiveModeTV quebra esse formato de “futebol como artigo de luxo”, democratizando o acesso direto por meio de Smart TVs, computadores e smartphones.

Ao todo, a LiveModeTV assegurou a transmissão de 34 jogos do Mundial de forma totalmente gratuita em Portugal através do YouTube. O pacote estratégico inclui todos os jogos da fase de grupos e do percurso da Seleção de Portugal, grandes clássicos da fase inicial da competição e as semifinais e a grande final do torneio.

Seguindo à risca a fórmula que transformou a CazéTV num fenómeno de audiência no Brasil, a LiveModeTV implementou em Portugal uma linguagem descontraída, interativa e focada na comunidade digital.

A empresa fez uma profunda adaptação à cultura local. A transmissão conta com uma equipe de comentaristas, narradores e criadores de conteúdo puramente portugueses, incluindo nomes conhecidos da internet local, garantindo que o tom leve e divertido converse diretamente com a identidade e o humor do país europeu.