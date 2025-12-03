Multishow e Globoplay exibem show ao vivo nesta quarta

A música brasileira tem um encontro marcado nesta quarta-feira, 3 de dezembro, para celebrar as mais de três décadas de carreira de Gabriel O Pensador. O artista será o protagonista do projeto “Acústico 33 Anos”, que terá transmissão ao vivo e a gravação de um audiovisual na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.

O show, com clima acústico e intimista, começa às 21h e poderá ser acompanhado ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay (para assinantes do plano Premium). A noite promete ser uma grande festa da música brasileira na Lapa carioca, com Gabriel O Pensador revisitando sua trajetória que foi crucial para moldar o rap nacional. Sua mistura inconfundível de crítica social, poesia urbana e hits atravessou gerações e se consolidou no imaginário popular.

Para tornar a celebração ainda mais memorável, o show contará com participações de peso. Amigos de longa data do Pensador, que também marcaram gerações, subirão ao palco, incluindo nomes como MV Bill, Mano Brown, Lulu Santos e Armandinho. Este evento não apenas celebra o passado do artista, mas registra um novo e importante capítulo em sua carreira, agora em uma roupagem mais despojada.