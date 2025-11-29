LG Channels inclui canal de TV por assinatura

O serviço de streaming gratuito LG Channels acaba de ganhar um reforço de peso para os apaixonados por filmes, séries e cultura pop. O canal L!ke foi adicionado à grade e já está disponível no VC 206 da plataforma.

O L!ke se destaca no mercado como um canal especializado em ser um “guia” de entretenimento. Sua programação é inteiramente dedicada a dicas, recomendações e comentários sobre o universo audiovisual.

Com o slogan “O L!KE recomenda, você curte!“, o canal ajuda o espectador a se orientar em meio à imensa quantidade de conteúdos disponíveis em plataformas de streaming e cinemas. A programação, que conta com apresentadores como Maytê Piragibe e Hugo Bonemer, inclui:

Dicas de Séries: Recomendações sobre as mais variadas séries da atualidade, com tramas e curiosidades.

Filmes: Comentários sobre lançamentos nos cinemas e nas plataformas, além de listas temáticas.

Bastidores e Entrevistas: Conteúdos de making of e entrevistas com artistas e convidados do cenário nacional e internacional.

Cobertura de Eventos: O canal frequentemente cobre festivais de cinema e premiações importantes.

Originalmente lançado para a TV por assinatura (NET/Claro TV), o L!ke vem expandindo sua presença no mercado FAST. Sua chegada ao LG Channels segue o movimento recente de ingressar em outras plataformas gratuitas, como o Samsung TV Plus e o TCL Channel, ampliando seu alcance para o público que consome conteúdo via streaming em Smart TVs.

A inclusão do L!ke faz parte da constante movimentação e expansão do catálogo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) da LG, que oferece centenas de canais de forma gratuita nas Smart TVs da marca.