LG Channels ganha novo visual e funções turbinadas com IA

A LG Electronics (LG) anunciou uma significativa atualização para o LG Channels, seu serviço gratuito de streaming com suporte a anúncios (FAST). A renovação traz um novo logotipo e uma interface de usuário (UI) aprimorada, projetada para proporcionar uma experiência de visualização mais intuitiva e fluida para os usuários de Smart TVs LG.

Novo Logo e Alcance Global

Lançado em 2015 na Coreia do Sul, o LG Channels evoluiu para um serviço global disponível em 33 países, oferecendo suporte em idiomas locais. Por meio de parcerias com provedores de conteúdo líderes, a plataforma conta agora com mais de 4.000 canais, acessíveis facilmente pela LG Magic Remote ou pela tela inicial do webOS.

O novo logotipo do LG Channels reflete sua identidade global e a natureza amigável ao cliente, com um design simples e universal que convida os usuários a se conectarem ao serviço.

Conteúdo Personalizado e Acesso Rápido

A nova UI e os novos recursos tornam a descoberta de conteúdo e a navegação mais eficientes do que nunca.

Recomendações Personalizadas: Agora, os usuários recebem sugestões de conteúdo personalizadas, impulsionadas por algoritmos avançados de Inteligência Artificial , baseadas em seus hábitos de visualização.

Recurso de “Acesso Rápido”: Uma nova funcionalidade permite que os espectadores pressionem o botão “OK” do LG Magic Remote enquanto assistem a um programa para ver instantaneamente detalhes do canal, o guia de TV, favoritos e uma lista de conteúdo popular. Isso possibilita a troca de canais e a navegação por outras opções ao vivo sem sair da tela atual.

Recursos Específicos por Região

A LG está introduzindo também recursos específicos para refletir os hábitos de visualização e preferências culturais de cada região:

Estados Unidos: Usuários poderão definir lembretes para os próximos programas que desejam assistir.

Europa: Adição de um recurso multi-áudio , permitindo a seleção instantânea de idiomas de dublagem preferidos.

Oriente Médio: A interface oferecerá suporte à exibição de texto da direita para a esquerda.

Chris Jo, chefe do webOS Platform Business Center na LG Media Entertainment Solution Company, afirmou que a atualização busca enriquecer a visualização diária, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e agradável para milhões de pessoas em todo o mundo.

A LG Channels planeja continuar sua expansão, com planos de ingressar em mercados adicionais, incluindo Emirados Árabes Unidos, Polônia e Taiwan.