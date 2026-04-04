Lançamentos Viki em Abril: novos doramas chegam ao streaming

Fique por dentro das últimas notícias sobre TV, streaming e o mercado de entretenimento.

- Publicidade -

O mês de abril chegou e, com ele, o Viki, uma das maiores plataformas de streaming de conteúdo asiático do mundo, preparou uma seleção para os fãs de doramas, animes e reality shows. Entre os destaques, estão sequências aguardadas como a segunda temporada de Dorohedoro e o desfecho da trilogia de As Células de Yumi.

Confira o calendário:

Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão.

Dorohedoro 2 (Japão) – Já disponível: A fantasia sombria do Studio MAPPA está de volta. Caiman e Nikaido continuam sua caçada caótica por feiticeiros em um mundo surreal e violento.

Apenas sinta (Hong Kong) – Já disponível: Um drama universitário que adapta o romance “Wei Ming Hu Pan De Ai Yu Fa”, focando na descoberta do amor entre dois estudantes de direito com personalidades opostas. - Publicidade -

Novo amor em 1995 (China) – 6 de abril: Uma jovem viaja no tempo para os anos 90 disposta a mudar o destino de sua mãe, mas acaba envolvida em um romance inesperado e complicado.

Renascimento (China) – 8 de abril: A aguardada sequência de Princess Agents (2017). Chu Qiao busca vingança e respostas sobre o paradeiro de sua amiga em meio a uma guerra entre quatro reinos.

Regra Principal: Não se Apaixone por Ela (Tailândia) – 9 de abril: Um drama GL (Girls’ Love) ambientado em uma agência de publicidade, onde ex-namoradas e novos interesses amorosos criam um emaranhado de emoções.

O Amante de 50 Minutos (Japão) – 10 de abril: Um romance peculiar que nasce em intervalos de almoço de 50 minutos entre uma funcionária comum e um famoso criador de jogos de uma empresa rival.

As Células de Yumi 3 (Coreia do Sul) – 13 de abril: Yu Mi agora é uma escritora de sucesso, mas sua vida amorosa ganha um novo fôlego com a chegada de um homem mais jovem, Sun Rok.