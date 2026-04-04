Lançamentos Viki em Abril: novos doramas chegam ao streaming

O mês de abril chegou e, com ele, o Viki, uma das maiores plataformas de streaming de conteúdo asiático do mundo, preparou uma seleção para os fãs de doramas, animes e reality shows. Entre os destaques, estão sequências aguardadas como a segunda temporada de Dorohedoro e o desfecho da trilogia de As Células de Yumi.
Confira o calendário:
Destaques da Primeira Quinzena
- Amor além do túmulo (China) – Já disponível: Um mestre fantasma de 400 anos e um general firmam um pacto espiritual para manter a paz entre os mundos.
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Dorohedoro 2 (Japão) – Já disponível: A fantasia sombria do Studio MAPPA está de volta. Caiman e Nikaido continuam sua caçada caótica por feiticeiros em um mundo surreal e violento.
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Apenas sinta (Hong Kong) – Já disponível: Um drama universitário que adapta o romance “Wei Ming Hu Pan De Ai Yu Fa”, focando na descoberta do amor entre dois estudantes de direito com personalidades opostas.- Publicidade -
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Novo amor em 1995 (China) – 6 de abril: Uma jovem viaja no tempo para os anos 90 disposta a mudar o destino de sua mãe, mas acaba envolvida em um romance inesperado e complicado.
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Renascimento (China) – 8 de abril: A aguardada sequência de Princess Agents (2017). Chu Qiao busca vingança e respostas sobre o paradeiro de sua amiga em meio a uma guerra entre quatro reinos.
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Regra Principal: Não se Apaixone por Ela (Tailândia) – 9 de abril: Um drama GL (Girls’ Love) ambientado em uma agência de publicidade, onde ex-namoradas e novos interesses amorosos criam um emaranhado de emoções.
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O Amante de 50 Minutos (Japão) – 10 de abril: Um romance peculiar que nasce em intervalos de almoço de 50 minutos entre uma funcionária comum e um famoso criador de jogos de uma empresa rival.
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As Células de Yumi 3 (Coreia do Sul) – 13 de abril: Yu Mi agora é uma escritora de sucesso, mas sua vida amorosa ganha um novo fôlego com a chegada de um homem mais jovem, Sun Rok.
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Drama no Dormitório (China) – 15 de abril: Duas rivais do clube de teatro dividem o mesmo quarto na faculdade, gerando intrigas dignas de um espetáculo.
Segunda Quinzena
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Scarecrow (Coreia do Sul) – 20 de abril: Um thriller policial intenso onde um detetive precisa se aliar ao homem que mais odeia para resolver assassinatos que atravessam três décadas.
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Glória Oculta (China) – 20 de abril: Trama de época sobre uma mulher forçada a se casar com um general que todos acreditavam estar morto. Juntos, eles investigam conspirações familiares.
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Porque é Tudo Por Você (Japão) – 24 de abril: Um suspense de tirar o fôlego. No dia do seu casamento, a noiva é envenenada, revelando que todos os convidados escondem segredos sombrios.
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Amigos Não Tão Próximos (Tailândia) – 24 de abril: Estudantes decidem fazer um curta-metragem sobre um amigo e acabam descobrindo verdades que mudam suas vidas.
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Filing for Love (Coreia do Sul) – 25 de abril: Comédia romântica de escritório. Um funcionário tenta se vingar de sua gerente investigando um suposto caso extraconjugal, mas acaba se apaixonando por ela.
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Silêncio, por favor! (Coreia do Sul) – 29 de abril: A clássica dinâmica de “inimigos para amantes” surge quando dois vizinhos entram em guerra por causa do barulho no apartamento ao lado.
Em Breve no Viki
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Sinal do Coração (Heart Signal) – 5ª Temporada: O famoso reality show de convivência coreano retorna para testar a química entre dez participantes em busca do amor.