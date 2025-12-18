ICL Notícias faz retrospectiva política de 2025

- Publicidade -

Se você acompanhou cada movimento da política brasileira em 2025, a primeira Retrospectiva ICL Notícias promete amarrar todos esses fatos em uma análise profunda e sem filtros. A retrospectiva vai ao ar ao vivo na sexta-feira, 19/12, às 8h, em transmissão pelos canais do ICL Notícias.

Marcado como um “ano perigoso” para a democracia, 2025 será revisitado em detalhes para preparar o público para as disputas eleitorais de 2026.​

O especial promete revisitar o chamado “julgamento do século” e a condenação da cúpula golpista ligada à tentativa de golpe de Estado no Brasil. Também entram na pauta a tensa relação Trump–Lula após o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, além das disputas no Congresso entre uma direita em ofensiva e uma esquerda em processo de reorganização.​

A análise ficará a cargo de um time de comentaristas e analistas do ICL, incluindo Juliana Dal Piva, Heloisa Villela, Eduardo Moreira, Leandro Demori, Xico Sá, Rodrigo Vianna, João César de Castro Rocha e Leonardo Trevisan. A apresentação será de Roberta Garcia e William De Lucca, que conduzem o debate ao vivo com foco em contexto, bastidores e implicações para 2026.