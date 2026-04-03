HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (4/4)?

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Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado de páscoa. As novidades serão exibidas a partir das 22h.

As novidades começam no Telecine Premium com Truque de Mestre – 3º Ato. Em Truque de Mestre: O 3º Ato, os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan) retornam para mais uma aventura alucinante. Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas. Diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

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Já a HBO exibe o longa Alien: Romulus. Um grupo de jovens colonizadores espaciais se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência.